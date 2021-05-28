Спасённые от приёмной матери-тиранши умственно отсталые девочки заявили, что не хотят жить с родителями. Видео © LIFE

Умственно отсталые девочки-близняшки, которых избивала и связывала приёмная мать, не хотят жить с родителями, оформившими над ними опеку. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Из-за заболевания девочки не могут чётко говорить, поэтому в полиции они написали записку, в которой чётко выразили своё нежелание находиться в семье. Отметим, в соответствии со статьёй 57 Семейного кодекса РФ, ребёнок вправе выражать своё мнение при решении любого вопроса, затрагивающего его интересы. А учёт мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, обязателен.

Источник уточнил, что приёмная мать Надежда М. сама написала добровольное заявление, чтобы её освободили от обязанностей по воспитанию близняшек. Однако позже женщина сообщила, что сделала это под давлением. Якобы за это ей пообещали не забирать младшего сына, которого после скандала с детьми увезли вместе с девочками. Отмечается, что сына родители не били и не ругали.

Как уже сообщал Лайф, на отдых вместе с семьёй вместо приёмного отца поехал супруг сестры Надежды. Источник добавил, что, когда в санаторий из-за жестокого обращения с детьми приехали полицейские, мужчина тут же схватил мальчика и убежал с ним в город. Однако приёмная мать отрицает этот факт. Кроме того, по её словам, правоохранители в Сочи опрашивали детей без её присутствия.

Сотрудники органов опеки отметили, что близняшки уехали в больницу из приёмной семьи в хорошем настроении и радостные. Они сразу говорили, что не хотят жить с мамой и папой. А мальчик в свою очередь плакал.