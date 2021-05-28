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В Казани охранник спас девочку, которую отец чуть не уронил с эскалатора вниз головой

Мужчина с малышкой на руках запнулся, когда пытался подняться за старшей дочерью, и девочка перевернулась. К счастью, она не получила травм.

28 мая, 16:39

В Казани охранник спас девочку, которую отец чуть не уронил с эскалатора вниз головой. Видео © Соцсети, LIFE

В Казани в ТЦ "Радужный" охранник спас девочку, которую отец чуть не уронил с эскалатора. Видео инцидента появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что мужчина пришёл в торговый центр с двумя дочерьми, одна из которых сидит у него на руках. Когда они подходят к эскалатору, отец с малышкой становится на ступеньки и начинается спускаться вниз, в то время как старшая девочка остаётся на этаже. Заметив это, мужчина начинает подниматься вверх, однако в определённый момент спотыкается, теряет равновесие, начинает падать и чуть не роняет малышку — она перевернулась головой вниз. В этот момент к месту происшествия подбегает охранник Ильнур Садретдинов, который успевает схватить ребёнка. К счастью, девочка не получила травм.

В Твери подросток хотел прокатиться на эскалаторе, но упал на стеллажи магазина

В Твери подросток хотел прокатиться на эскалаторе, но упал на стеллажи магазина

Как рассказал сам охранник Лайфу, он патрулировал один из этажей торгового центра, когда услышал детский крик. Ильнур уверен, что любой на его месте поступил бы так же.

"Я подбежал, успел схватить девочку, выбежал с эскалатора наверх, успокоил этих девочек. Я думаю, что каждый на моём месте поступил бы так же. В это время мыслей никаких не было, кроме как чтобы ребёнок не пострадал", — сказал Садретдинов.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве четырёхлетний мальчик прокатился на эскалаторе, зацепившись за поручень, и сорвался с высоты. Ребёнок был госпитализирован с тяжёлыми травмами.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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