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Зеленский захотел провести переговоры с Байденом раньше Путина

Какие темы хочет затронуть глава Незалежной в диалоге, не уточняется. Саммит лидеров России и США планируется провести 16 июня в Женеве.

28 мая, 16:28
<p>Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото © Anna Moneymaker / Getty Images, Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency via Getty Image</p>

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото © Anna Moneymaker / Getty Images, Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency via Getty Image

Президент Украины Владимир Зеленский намерен поговорить по телефону с лидером США Джо Байденом до того, как тот встретится с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в кабмине Незалежной.

"Украинская и американская стороны прорабатывают телефонный звонок между президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским перед саммитом лидеров США и России в Женеве, где Байден встретится с Владимиром Путиным", — указано в тексте на сайте издания.

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Темы, которые планируется поднять во время диалога, не уточняются.

Напомним, в Кремле подтвердили, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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