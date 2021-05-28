Зеленский захотел провести переговоры с Байденом раньше Путина

Президент Украины Владимир Зеленский намерен поговорить по телефону с лидером США Джо Байденом до того, как тот встретится с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в кабмине Незалежной.

"Украинская и американская стороны прорабатывают телефонный звонок между президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским перед саммитом лидеров США и России в Женеве, где Байден встретится с Владимиром Путиным", — указано в тексте на сайте издания.

Темы, которые планируется поднять во время диалога, не уточняются.