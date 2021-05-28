Зеленский захотел провести переговоры с Байденом раньше Путина
Какие темы хочет затронуть глава Незалежной в диалоге, не уточняется. Саммит лидеров России и США планируется провести 16 июня в Женеве.
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото © Anna Moneymaker / Getty Images, Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency via Getty Image
Президент Украины Владимир Зеленский намерен поговорить по телефону с лидером США Джо Байденом до того, как тот встретится с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в кабмине Незалежной.
"Украинская и американская стороны прорабатывают телефонный звонок между президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским перед саммитом лидеров США и России в Женеве, где Байден встретится с Владимиром Путиным", — указано в тексте на сайте издания.
Темы, которые планируется поднять во время диалога, не уточняются.
Напомним, в Кремле подтвердили, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.
Лента новостей
Путин назвал "всплеском эмоций" события вокруг Белоруссии после инцидента с лайнером Ryanair
сегодня в 16:22
Россия договорилась с Пакистаном о строительстве газопровода
сегодня в 16:19
"Не соответствует объективной реальности": В Совфеде оценили непризнание Вашингтоном морской границы России
сегодня в 16:14
Комментариев: 0