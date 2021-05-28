Молодая звезда "Локомотива" Мухин перешёл в ЦСКА

Молодой полузащитник московского "Локомотива" Максим Мухин перешёл в ЦСКА. Об этом информирует пресс-служба железнодорожников.

По ходу прошлого сезона Мухин стал одним из открытий чемпионата России и заслужил вызов в сборную страны для подготовки к Евро-2020. Всего на его счету десять матчей РПЛ, победа в Кубке России и бронзовые медали чемпионата.