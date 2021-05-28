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Молодая звезда "Локомотива" Мухин перешёл в ЦСКА

Хавбек провёл великолепный сезон, результатом которого стал вызов в сборную России.

28 мая, 16:28
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Молодой полузащитник московского "Локомотива" Максим Мухин перешёл в ЦСКА. Об этом информирует пресс-служба железнодорожников.

По ходу прошлого сезона Мухин стал одним из открытий чемпионата России и заслужил вызов в сборную страны для подготовки к Евро-2020. Всего на его счету десять матчей РПЛ, победа в Кубке России и бронзовые медали чемпионата.

Молодая звезда "Локомотива" Мухин переходит в ЦСКА

Молодая звезда "Локомотива" Мухин переходит в ЦСКА

Как сообщили в "Локомотиве", условия перехода существенно отличаются от тех, которые ранее публиковались в СМИ. Отметим, что называлась сумма в размере 15 миллионов рублей, которая была прописана в контракте Мухина в качестве отступных.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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