Молодая звезда "Локомотива" Мухин перешёл в ЦСКА
Хавбек провёл великолепный сезон, результатом которого стал вызов в сборную России.
Фото © ФК "Локомотив"
Молодой полузащитник московского "Локомотива" Максим Мухин перешёл в ЦСКА. Об этом информирует пресс-служба железнодорожников.
По ходу прошлого сезона Мухин стал одним из открытий чемпионата России и заслужил вызов в сборную страны для подготовки к Евро-2020. Всего на его счету десять матчей РПЛ, победа в Кубке России и бронзовые медали чемпионата.
Как сообщили в "Локомотиве", условия перехода существенно отличаются от тех, которые ранее публиковались в СМИ. Отметим, что называлась сумма в размере 15 миллионов рублей, которая была прописана в контракте Мухина в качестве отступных.
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