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Защитник "Баварии" Алаба переходит в мадридский "Реал"

К новой для себя команде он присоединится сразу после Евро-2020.

28 мая, 16:37
<p>Фото © fcbayern.com</p>

Фото © fcbayern.com

Мадридский "Реал" объявил о подписании защитника "Баварии" Давида Алабы.

Новоиспечённого игрока "сливочных" представили ярким роликом, на котором изображение Давида Алабы перенесли в созданную на рабочем столе компьютера папку "Сезон 2021/2022".

Теперь официально: Зидан покинул мадридский "Реал"

Теперь официально: Зидан покинул мадридский "Реал"

Добавим, что австриец подписал с клубом пятилетний контракт. К команде он присоединится после чемпионата Европы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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