Защитник "Баварии" Алаба переходит в мадридский "Реал"
К новой для себя команде он присоединится сразу после Евро-2020.
Фото © fcbayern.com
Мадридский "Реал" объявил о подписании защитника "Баварии" Давида Алабы.
Новоиспечённого игрока "сливочных" представили ярким роликом, на котором изображение Давида Алабы перенесли в созданную на рабочем столе компьютера папку "Сезон 2021/2022".
Добавим, что австриец подписал с клубом пятилетний контракт. К команде он присоединится после чемпионата Европы.
Комментариев: 0