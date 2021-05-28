В "Лиге защиты врачей" оценили возможность обновления системы оплаты труда медиков

В регионах России давно имеются серьёзные проблемы с равномерностью оплаты труда врачей. При этом сама зарплатная система не открыта и зависит от руководства больниц. Таким мнением поделился президент организации "Лига защиты врачей" Семён Гальперин в интервью радио Sputnik.

"Медики давно жалуются на неравномерность оплаты труда. Но эту проблему решить достаточно сложно на сегодняшний день. Как скажется на результате именно этот план изменений — сказать сложно. Но самое главное, что нужно для изменения положения медиков, — это дополнительные финансовые вливания", — объяснил Гальперин, комментируя проект, разработанный Минтрудом.

Напомнив, что некоторые медики приезжают в Москву работать вахтовым методом, специалист заявил о необходимости менять принципы выплаты денег врачам. Существует много скрытых составляющих, которые не позволяют медику понять, какую зарплату он в итоге получит.

"В структуре заработной платы врача очень много скрытых составляющих, которые в основном зависят от воли их руководства. Необходимо менять принципы оплаты. Главное, чтобы стало так, как президент говорил: чтобы врач чётко понимал, какую зарплату он получит, а больной твёрдо знал, на какую медицинскую помощь может рассчитывать", — раскрыл нюансы президент "Лиги защиты врачей".