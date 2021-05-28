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В "Лиге защиты врачей" оценили возможность обновления системы оплаты труда медиков

Текущая схема выдачи зарплат обладает множеством скрытых составляющих, нередко зависящих от руководства, указал Семён Гальперин.

28 мая, 16:47
<p>Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

В регионах России давно имеются серьёзные проблемы с равномерностью оплаты труда врачей. При этом сама зарплатная система не открыта и зависит от руководства больниц. Таким мнением поделился президент организации "Лига защиты врачей" Семён Гальперин в интервью радио Sputnik.

"Медики давно жалуются на неравномерность оплаты труда. Но эту проблему решить достаточно сложно на сегодняшний день. Как скажется на результате именно этот план изменений — сказать сложно. Но самое главное, что нужно для изменения положения медиков, — это дополнительные финансовые вливания", — объяснил Гальперин, комментируя проект, разработанный Минтрудом.

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Напомнив, что некоторые медики приезжают в Москву работать вахтовым методом, специалист заявил о необходимости менять принципы выплаты денег врачам. Существует много скрытых составляющих, которые не позволяют медику понять, какую зарплату он в итоге получит.

"В структуре заработной платы врача очень много скрытых составляющих, которые в основном зависят от воли их руководства. Необходимо менять принципы оплаты. Главное, чтобы стало так, как президент говорил: чтобы врач чётко понимал, какую зарплату он получит, а больной твёрдо знал, на какую медицинскую помощь может рассчитывать", — раскрыл нюансы президент "Лиги защиты врачей".

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Напомним, что Министерство труда и социальной защиты РФ ранее разработало проект, который устанавливает новые правила оплаты труда для работников сферы здравоохранения. Зарплату сотрудников больниц и поликлиник будут рассчитывать с учётом коэффициентов дифференциации окладов и экономического развития региона. Их разработают к августу текущего года, сообщило издание "Коммерсант".

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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