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За 10 минут до смерти звонил родителям: Лайф узнал подробности гибели электросамокатчика после столкновения с внедорожником в Химках

Погибший ехал на двухколёсном транспорте без шлема. Когда он увидел движущийся автомобиль, то резко нажал на тормоза и перелетел через руль.

28 мая, 17:02
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Мужчина на электросамокате, который погиб после столкновения с внедорожником в Химках, за десять минут до трагедии позвонил родителям, чтобы сообщить, что скоро будет. Об этом Лайфу сообщил источник. Авария произошла недалеко от бюро ритуальных услуг.

Как рассказывают очевидцы, водитель автомобиля сдавал назад, когда произошло ДТП. Москвич на электросамокате, увидев машину, резко нажал на тормоза и перелетел через руль, врезавшись головой в колесо внедорожника. Мужчина был без шлема и погиб на месте. Отмечается, что его родители узнали, что недалеко от дома произошла авария, и пришли на место происшествия. Они опознали сына. Погибшему было около 46 лет.

В Химках водитель внедорожника насмерть сбил мужчину на электросамокате, сдав назад

В Химках водитель внедорожника насмерть сбил мужчину на электросамокате, сдав назад

Лайф узнал, что 32-летний Давид Ч., который находился за рулём автомобиля, приехал в церковь, но из-за того, что на парковке все места были заняты, оставил машину у бюро ритуальных услуг. ДТП произошло, когда мужчина пытался выехать на дорогу. После случившегося Давид хотел подойти к родителям погибшего, чтобы предложить помощь, но его не пустили полицейские.

Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге автомобилист сбил пару на электросамокате, на скорости мчавшую по тротуару. На место происшествия, по словам очевидцев, приезжала машина реанимации.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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