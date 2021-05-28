Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Экс-глава Службы внешней разведки Украины погиб в Египте во время дайвинга

Мужчина слишком быстро вынырнул с большой глубины. Врачам не удалось его спасти.

28 мая, 17:09

Фото © Strana.ua

На отдыхе в Египте скончался 62-летний экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь. Об этом сообщил портал "Страна.ua".

Мужчина пропал во время дайвинга вблизи города Дахаб, его поиски начали спасатели. Впоследствии стало известно, что Гвоздь долгое время плавал под водой на глубине 40 метров и слишком быстро вынырнул.

Врачам клиники Dahab General Hospital не удалось спасти экс-главу внешней разведки Незалежной. Как сообщается, в Египет Гвоздь приехал на отдых вместе со своей супругой.

ФСБ задержала крымчанина, работающего на спецслужбы Украины

ФСБ задержала крымчанина, работающего на спецслужбы Украины

Напомним, что Виктор Гвоздь возглавлял СВР Украины с конца февраля 2014 года, сменив на этом посту Григория Ильяшова. Он был уволен в 2016 году приказом тогдашнего президента страны Петра Порошенко.

Украинца приговорили к трём годам тюрьмы за попытку вывоза из России запчастей военной техники

Украинца приговорили к трём годам тюрьмы за попытку вывоза из России запчастей военной техники

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1