Экс-глава Службы внешней разведки Украины погиб в Египте во время дайвинга

На отдыхе в Египте скончался 62-летний экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь. Об этом сообщил портал "Страна.ua".

Мужчина пропал во время дайвинга вблизи города Дахаб, его поиски начали спасатели. Впоследствии стало известно, что Гвоздь долгое время плавал под водой на глубине 40 метров и слишком быстро вынырнул.

Врачам клиники Dahab General Hospital не удалось спасти экс-главу внешней разведки Незалежной. Как сообщается, в Египет Гвоздь приехал на отдых вместе со своей супругой.