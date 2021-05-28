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Опубликовано 28 мая 2021, 20:29

Проект о запрете неперерабатываемого пластика могут внести в Думу уже осенью

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что под запретом, вероятно, окажутся пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая посуда.

Уже осенью текущего года на рассмотрение в Госдуму РФ будут внесены поправки в законодательство, касающиеся запрета некоторых видов пластиковых изделий. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

"Осенью в Государственную думу будут внесены поправки в законодательство о запрете использования неперерабатываемого пластика", — передаёт РИА "Новости" заявление пресс-службы вице-премьера.

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Ранее Абрамченко заявила, что в России могут запретить пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовую посуду и прочие изделия из неперабатываемого пластика. По её словам, это никак не отразится на ценах на товары и упаковку.

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Наталья Исакова
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