Проект о запрете неперерабатываемого пластика могут внести в Думу уже осенью

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что под запретом, вероятно, окажутся пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая посуда.

Уже осенью текущего года на рассмотрение в Госдуму РФ будут внесены поправки в законодательство, касающиеся запрета некоторых видов пластиковых изделий. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

"Осенью в Государственную думу будут внесены поправки в законодательство о запрете использования неперерабатываемого пластика", — передаёт РИА "Новости" заявление пресс-службы вице-премьера.