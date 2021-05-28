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"Своевременный шаг": В Гринписе оценили возможный запрет на использование некоторых видов пластика

Как подчеркнул эксперт, важно не переходить с этого материала на одноразовую бумагу, заменяя одно сырьё другим. Нужно, чтобы пластик был многоразовым, подлежал переработке или повторной эксплуатации.

28 мая, 15:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Эксперт проекта "Ноль отходов" Гринписа России Дмитрий Нестеров прокомментировал предложение об ограничении использования некоторых пластиковых изделий. Он отметил, что речь не идёт о том, чтобы запретить весь пластик, под такую меру подпадёт лишь одноразовый и неперерабатываемый. Таким мнением он поделился в беседе с Лайфом.

"Это своевременный шаг, но это малая часть: трубочки, палочки и пакеты, — такой перечень трудноперерабатываемых одноразовых товаров должен формироваться в рамках дорожной карты расширенной ответственности производителя", — отметил Нестеров.

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Он также добавил, что одноразовый пластик сжигается или закапывается на полигоне, чем оказывает негативное влияние на окружающую среду. А переработка этого материала — единичные случаи. Эксперт подчеркнул, что необходимо сокращать такие отходы, вводя многоразовые альтернативы, стандартизации, увеличивая число контейнеров для раздельного сбора, повышая уровень переработки и поэтапного ограничения и запретов.

Нестеров добавил, что главное — не уходить от одноразового пластика к одноразовой бумаге, заменяя одно сырьё другим. Важно, чтобы пластик был многоразовым, подлежал переработке или повторной эксплуатации.

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Ранее Лайф рассказывал, что в России могут запретить некоторые одноразовые изделия из пластика. Такая мера, вероятно, коснётся пластиковых трубочек, ватных палочек и одноразовой посуды. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании Невского международного экологического конгресса.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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