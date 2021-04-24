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Категорий: 18

У дома супругов три года появлялись стаканы, пока они наконец не узнали, в чём тут подвох

Почти три года назад в жизни супругов Эдварда и Шерил Паттон из штата Нью-Йорк, США, произошла одна странность, которой они никак не могли найти объяснения. У дома четы постоянно стали появляться стаканчики из-под кофе, и со временем подобного мусора набралось несколько пакетов.

24 апреля 2021, 13:00

Фото © Twitter / TheBuffaloNews

До поры до времени Паттоны, недоумевая, терпели это безобразие, но потом решили поставить камеру во дворе, чтобы вычислить хулигана. Однако на кадрах было видно только фургон нарушителя спокойствия и больше никаких деталей.

Фото © Twitter / TheBuffaloNews

Фото © Twitter / TheBuffaloNews

Странная загадка раскрылась, только когда соседи наконец успели разглядеть номерной знак. Однако правоохранители остановили грузовик и увидели совсем не такого преступника, какого ожидали. За рулём находился старик — 76-летний Ларри Поуп. И мотивы его безобразия были просты — месть.

Оказалось, что когда-то мужчина был коллегой Шерил и у них возникли разногласия насчёт работы профсоюза. Ларри затаил обиду, а потом решил нести возмездие весьма необычным образом. По словам миссис Паттон, она никак не ожидала, что человек в солидном возрасте решится на такую длительную и нелепую месть. В итоге "старику-разбойнику" выписали штраф, пишет ABC News.

Мне было очень трудно поверить, что кто-то, кого я знала, мог сделать подобное. Особенно в таком возрасте

Шерил Паттон

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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