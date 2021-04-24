У дома супругов три года появлялись стаканы, пока они наконец не узнали, в чём тут подвох
Почти три года назад в жизни супругов Эдварда и Шерил Паттон из штата Нью-Йорк, США, произошла одна странность, которой они никак не могли найти объяснения. У дома четы постоянно стали появляться стаканчики из-под кофе, и со временем подобного мусора набралось несколько пакетов.
До поры до времени Паттоны, недоумевая, терпели это безобразие, но потом решили поставить камеру во дворе, чтобы вычислить хулигана. Однако на кадрах было видно только фургон нарушителя спокойствия и больше никаких деталей.
Странная загадка раскрылась, только когда соседи наконец успели разглядеть номерной знак. Однако правоохранители остановили грузовик и увидели совсем не такого преступника, какого ожидали. За рулём находился старик — 76-летний Ларри Поуп. И мотивы его безобразия были просты — месть.
Оказалось, что когда-то мужчина был коллегой Шерил и у них возникли разногласия насчёт работы профсоюза. Ларри затаил обиду, а потом решил нести возмездие весьма необычным образом. По словам миссис Паттон, она никак не ожидала, что человек в солидном возрасте решится на такую длительную и нелепую месть. В итоге "старику-разбойнику" выписали штраф, пишет ABC News.
Мне было очень трудно поверить, что кто-то, кого я знала, мог сделать подобное. Особенно в таком возрасте
WOW-news
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