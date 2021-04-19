Жена заметила на фото деталь, которая разоблачила мужа-изменника, но ещё хуже оказалась его отмазка
Это стало последней каплей в отношениях, где супруг и раньше не отличался кристальной честностью.
Пользовательница Тайлар Пейдж рассказала в "Тиктоке", как лишилась мужа, уличив его в "самой нелепой лжи", пишет The Sun. По словам девушки, она увидела своего избранника в "Фейсбуке" на фото из канадского клуба, где тот веселился в компании девушек. И жену смутило даже не это, а одна маленькая деталь: она увидела, что на пальце у возлюбленного нет обручального кольца.
Видео © TikTok / tylarpaige
Когда Тайлар поинтересовалась, почему муж снял этот символ супружеской верности, тот выдвинул странную версию. Мужчина заявил, что кольцо удалил со снимка клубный фотограф. Неудивительно, что жена, которая сама в совершенстве владеет фотошопом, ему не поверила. К тому же по странному совпадению женатый кузен её супруга, который веселился вместе с ним, тоже в тот вечер оказался без кольца.
Итак, я спросила его об этом. И он сказал, что его кольцо удалили в фотошопе. Конечно, так и было
Однако неверный муж не собирался так быстро сдаваться. В комментариях девушка рассказала, что возлюбленный выдвинул новую версию. Мужчина предположил, что снял кольцо, когда мыл руки в туалете, а потом забыл его надеть. "Какое удобное время, чтобы забыть надеть кольцо", — с иронией отметила Тайлар, заявив, что в итоге они развелись.
Видео набрало более трёх миллионов просмотров. Юзеры смеялись над горе-изменщиком и сочувствовали девушке, желая ей найти более достойного парня. Также многие пользовательницы признались, что тоже оказывались в подобных ситуациях, когда возлюбленные пытались их обмануть крайне нелепым образом.
Ага, уверена, что его самого туда тоже прифотошопили
Он хотя бы попытался
Фото © Instagram / tylarpaige
Мой бывший муж пришёл домой с засосом. Он сказал, что упал и ударился шеей об унитаз. Лол
Однажды я встречалась с парнем и одна моя подруга нашла его на сайте знакомств. В итоге он заявил, что кто-то просто украл его фотографии
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