Жена заметила на фото деталь, которая разоблачила мужа-изменника, но ещё хуже оказалась его отмазка

Пользовательница Тайлар Пейдж рассказала в "Тиктоке", как лишилась мужа, уличив его в "самой нелепой лжи", пишет The Sun. По словам девушки, она увидела своего избранника в "Фейсбуке" на фото из канадского клуба, где тот веселился в компании девушек. И жену смутило даже не это, а одна маленькая деталь: она увидела, что на пальце у возлюбленного нет обручального кольца.

Видео © TikTok / tylarpaige

Когда Тайлар поинтересовалась, почему муж снял этот символ супружеской верности, тот выдвинул странную версию. Мужчина заявил, что кольцо удалил со снимка клубный фотограф. Неудивительно, что жена, которая сама в совершенстве владеет фотошопом, ему не поверила. К тому же по странному совпадению женатый кузен её супруга, который веселился вместе с ним, тоже в тот вечер оказался без кольца.

Итак, я спросила его об этом. И он сказал, что его кольцо удалили в фотошопе. Конечно, так и было Тайлар Пейдж

Фото © TikTok / tylarpaige

Однако неверный муж не собирался так быстро сдаваться. В комментариях девушка рассказала, что возлюбленный выдвинул новую версию. Мужчина предположил, что снял кольцо, когда мыл руки в туалете, а потом забыл его надеть. "Какое удобное время, чтобы забыть надеть кольцо", — с иронией отметила Тайлар, заявив, что в итоге они развелись.

Фото © TikTok / tylarpaige

Видео набрало более трёх миллионов просмотров. Юзеры смеялись над горе-изменщиком и сочувствовали девушке, желая ей найти более достойного парня. Также многие пользовательницы признались, что тоже оказывались в подобных ситуациях, когда возлюбленные пытались их обмануть крайне нелепым образом.

Ага, уверена, что его самого туда тоже прифотошопили Hannahagins

Он хотя бы попытался Hipock3

Фото © Instagram / tylarpaige

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