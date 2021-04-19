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Самая популярная актриса PornHub обручилась спустя год, как отказалась от любви в пользу порно

Ранее девушка жаловалась, что "нормальные" парни постоянно ставят ультиматумы, чтобы она завязала с порно.

19 апреля 2021, 06:50

Фото © Instagram / letrileylive

Всего год назад самая популярная порноактриса PornHub жаловалась на проблемы в личной жизни, которые продолжались несколько лет. 29-летняя Райли Рид призналась, что останется одна до конца жизни из-за своей карьеры в фильмах для взрослых. Однако чёрной полосе пришёл конец, потому что во время эпидемии коронавируса девушке удалось найти свою любовь, сообщает Daily Star.

Фото © Instagram / letrileylive

Фото © Instagram / letrileylive

В "Инстаграме" Райли объявила о помолвке с латвийским фрираннером Пашей Петкунсом. Радостный пост собрал более 160 тыс. лайков и 4 тыс. поздравлений от фанатов, которые серьёзно переживали за личную жизнь звезды.

Мы влюблены и теперь ещё помолвлены, чтобы вскоре пожениться. Я не могу дождаться, чтобы провести остаток жизни вместе с тобой @pashatheboss

Райли Рид

Фото © Instagram / letrileylive

Фото © Instagram / letrileylive

В прошлом году порноактриса родом из Флориды рассказала, что у неё никогда не было парня, который гордился бы её работой. Райли боялась, что, возможно, упустила любовь всей жизни, выбирая вместо отношений откровенные съёмки. И в какой-то момент девушка совсем отчаялась.

У меня было два "нормальных" парня в моей взрослой жизни. Нормальные, потому что не снимались в порно. И подобные отношения всегда заканчивались ультиматумом — либо он, либо съёмки. И я всегда выбирала последнее, мучаясь над вопросом, правильно ли я поступаю

Райли Рид

Фото © Instagram / letrileylive

Фото © Instagram / letrileylive

К счастью, её опасения не подтвердились. Райли нашла того самого, который не пытается её изменить и поддерживает. Сама девушка уже восемь лет работает в порноиндустрии и за это время успела сняться в более чем 800 фильмах. Семья негативно отнеслась к такому заработку, и сейчас актриса ни с кем из родственников не поддерживает отношения. По словам Райли, они общались с ней лишь ради денег.

Девушка сбежала из порно спустя 8 месяцев, признавшись, что испортила себе этим всю оставшуюся жизнь

Девушка сбежала из порно спустя 8 месяцев, признавшись, что испортила себе этим всю оставшуюся жизнь

Авторы
Паламарчук Мария
Паламарчук Мария

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