Самая популярная актриса PornHub обручилась спустя год, как отказалась от любви в пользу порно
Ранее девушка жаловалась, что "нормальные" парни постоянно ставят ультиматумы, чтобы она завязала с порно.
Всего год назад самая популярная порноактриса PornHub жаловалась на проблемы в личной жизни, которые продолжались несколько лет. 29-летняя Райли Рид призналась, что останется одна до конца жизни из-за своей карьеры в фильмах для взрослых. Однако чёрной полосе пришёл конец, потому что во время эпидемии коронавируса девушке удалось найти свою любовь, сообщает Daily Star.
В "Инстаграме" Райли объявила о помолвке с латвийским фрираннером Пашей Петкунсом. Радостный пост собрал более 160 тыс. лайков и 4 тыс. поздравлений от фанатов, которые серьёзно переживали за личную жизнь звезды.
Мы влюблены и теперь ещё помолвлены, чтобы вскоре пожениться. Я не могу дождаться, чтобы провести остаток жизни вместе с тобой @pashatheboss
В прошлом году порноактриса родом из Флориды рассказала, что у неё никогда не было парня, который гордился бы её работой. Райли боялась, что, возможно, упустила любовь всей жизни, выбирая вместо отношений откровенные съёмки. И в какой-то момент девушка совсем отчаялась.
У меня было два "нормальных" парня в моей взрослой жизни. Нормальные, потому что не снимались в порно. И подобные отношения всегда заканчивались ультиматумом — либо он, либо съёмки. И я всегда выбирала последнее, мучаясь над вопросом, правильно ли я поступаю
К счастью, её опасения не подтвердились. Райли нашла того самого, который не пытается её изменить и поддерживает. Сама девушка уже восемь лет работает в порноиндустрии и за это время успела сняться в более чем 800 фильмах. Семья негативно отнеслась к такому заработку, и сейчас актриса ни с кем из родственников не поддерживает отношения. По словам Райли, они общались с ней лишь ради денег.
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