Депутат полностью разделся перед камерой, шокировав коллег, собравшихся на онлайн-заседании
Тонкости удалённой работы освоили ещё не все, и это становится причиной всё новых конфузов. Даже политикам не удалось избежать неловких ситуаций.
Фото © Twitter / ChrisGNardi, Instagram / william_amos_pontiac
Канадский депутат и юрист по экологическому праву Уильям Амос изрядно удивил своих коллег во время онлайн-заседания палаты общин. Мужчина предстал перед ними в таком виде, что участникам совещания пришлось прятать глаза от стыда.
Фото © Twitter / ChrisGNardi
Уильям появился на экране полностью обнажённым, прикрывая самую пикантную часть тела предметом, похожим на телефон. Депутат стоял между двумя флагами — Канады и её провинции Квебек — и, казалось, совсем не обращал внимания на включённую камеру. Как выяснилось, мужчина и сам был поражён тем, что произошло, пишет The Daily Beast. По словам Амоса, он не подозревал, что в этот момент его видят коллеги.
Это была досадная ошибка. Видео включилось случайно, когда я переодевался в рабочую одежду после пробежки. Я искренне извиняюсь перед своими коллегами в палате общин
Фото © Instagram / william_amos_pontiac
Многие участники заседания посочувствовали Уильяму, но депутат Клод Дебельфёй решила предостеречь остальных. "Мы увидели, что коллега находится в отличной физической форме, но я думаю, что всем следует напомнить о необходимости быть осторожными и следить за камерой", — отметила она.
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