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Депутат полностью разделся перед камерой, шокировав коллег, собравшихся на онлайн-заседании

Тонкости удалённой работы освоили ещё не все, и это становится причиной всё новых конфузов. Даже политикам не удалось избежать неловких ситуаций.

15 апреля 2021, 09:01

Фото © Twitter / ChrisGNardi, Instagram / william_amos_pontiac

Канадский депутат и юрист по экологическому праву Уильям Амос изрядно удивил своих коллег во время онлайн-заседания палаты общин. Мужчина предстал перед ними в таком виде, что участникам совещания пришлось прятать глаза от стыда.

Фото © Twitter / ChrisGNardi

Фото © Twitter / ChrisGNardi

Уильям появился на экране полностью обнажённым, прикрывая самую пикантную часть тела предметом, похожим на телефон. Депутат стоял между двумя флагами — Канады и её провинции Квебек — и, казалось, совсем не обращал внимания на включённую камеру. Как выяснилось, мужчина и сам был поражён тем, что произошло, пишет The Daily Beast. По словам Амоса, он не подозревал, что в этот момент его видят коллеги.

Это была досадная ошибка. Видео включилось случайно, когда я переодевался в рабочую одежду после пробежки. Я искренне извиняюсь перед своими коллегами в палате общин

Уильям Амос

Фото © Instagram / william_amos_pontiac

Фото © Instagram / william_amos_pontiac

Многие участники заседания посочувствовали Уильяму, но депутат Клод Дебельфёй решила предостеречь остальных. "Мы увидели, что коллега находится в отличной физической форме, но я думаю, что всем следует напомнить о необходимости быть осторожными и следить за камерой", — отметила она.

Политик произносил серьёзную речь на онлайн-заседании, но тут у него за спиной появилась голая жена

Политик произносил серьёзную речь на онлайн-заседании, но тут у него за спиной появилась голая жена

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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