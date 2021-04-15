Пышка из Новосибирска разделась, чтобы на своём примере доказать — в её фигуре нет ничего лишнего

Самая моя большая ошибка в том, что я слишком много думала о том, что думают обо мне другие, а не я о себе. Я принимаю и понимаю людей и их проблемы, что они думают и говорят. Но люди любят навязывать свои комплексы другим. Способ полюбить себя — это слушать себя и отделять, что говорят остальные. Также не бояться открываться людям, ведь мы все разные — и это здорово

Оля Зырянова