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Пышка из Новосибирска разделась, чтобы на своём примере доказать — в её фигуре нет ничего лишнего

Так девушка решила привлечь внимание к проблеме полных людей и тому, как часто их не понимают в обществе.

15 апреля 2021, 06:54

Фото © Instagram / ruzina.photo

Новосибирский фотограф Любовь Рузина поделилась с подписчиками историей своей модели Оли Зыряновой. Симпатичная пышка решила побороть комплексы и неуверенность в себе, поэтому надумала сняться топлес. Девушка позировала в студии, выбрав для съёмки свитер и кожаную юбку, а потом, набравшись смелости, она сняла всё, оставшись лишь в белье.

Фото © Instagram / ruzina.photo

Фото © Instagram / ruzina.photo

Такой поступок девушка объяснила тем, что к своим 27 годам она наконец-то поняла одну вещь — нельзя постоянно равняться на то, что о тебе подумают другие. Оля никогда не была худышкой, поэтому ещё с детства её сторонились, а девушка, не умея справляться со стрессом, заедала его, становясь лишь больше. Она могла общаться только с друзьями по переписке, которые никогда не увидели бы её лишние килограммы.

Фото © Instagram / ruzina.photo

Фото © Instagram / ruzina.photo

Но однажды модель решила лично встретиться с парнем, который пришёл в ужас, увидев её. Всё свидание он сравнивал её с худыми прохожими и упорно советовал похудеть, приводя Олю в отчаяние. Это полностью убило её самооценку, но девушка села на диету. Она сбросила целых 20 килограммов, но лучше ей не стало, ведь комплексы никуда не делись. И так Оля поняла, что с неё хватит.

Фото © Instagram / ruzina.photo

Фото © Instagram / ruzina.photo

Самая моя большая ошибка в том, что я слишком много думала о том, что думают обо мне другие, а не я о себе. Я принимаю и понимаю людей и их проблемы, что они думают и говорят. Но люди любят навязывать свои комплексы другим. Способ полюбить себя — это слушать себя и отделять, что говорят остальные. Также не бояться открываться людям, ведь мы все разные — и это здорово

Оля Зырянова

Модель забыла про фотошоп, несмотря на растяжки и складки, которые особенно заметны в таком белье

Модель забыла про фотошоп, несмотря на растяжки и складки, которые особенно заметны в таком белье

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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