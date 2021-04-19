Девушка мечтала о смуглой коже, но непрочитанная инструкция к автозагару сыграла с ней злую шутку
Автозагар — дело рискованное. Особенно если не читать инструкцию. Героиня этого материала испытала все "побочные эффекты" на себе.
После нескольких месяцев жизни без солнца 24-летняя Джоди Моррис добралась до весны с болезненно бледным тоном кожи. Чтобы загореть естественным способом в родном Лидсе, Британия, у девушки бы ушло слишком много времени, поэтому она купила тюбик автозагара St. Moritz и нанесла его на кожу, включая лицо. В инструкции было написано, что нужен лишь один слой средства. Угадайте, сколько нанесла британка...
Когда первый слой уже был на коже, Джоди расплакалась (по другой причине) и как будто слезами смыла средство. Поэтому британка на всякий случай нанесла ещё один слой сверху. Уже скоро девушка осознала эту ошибку. Она задокументировала свой провал и опубликовала его в TikTok, пишет Mirror.
Ролик тут же завирусился — за день его посмотрело полмиллиона человек, но сочувствующих среди зрителей оказалось не очень-то много.
🤣🤣🤣 Прости, пожалуйста, но это самое смешное, что я видел за последние месяцы
О, а это что за умпа-лумпа? Извините
Я не должен смеяться, но.......... 😂 Надеюсь, всё будет хорошо
Но были и те, кто в ужасе интересовался, что же в итоге произошло с Джоди. Уже на следующее утро она вышла в соцсеть, чтобы показать своё преображение. Конечно, красавицей она не стала, но, как отметили комментаторы с острыми языками, автозагар тут вообще ни при чём.
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