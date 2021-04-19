Девушка мечтала о смуглой коже, но непрочитанная инструкция к автозагару сыграла с ней злую шутку

После нескольких месяцев жизни без солнца 24-летняя Джоди Моррис добралась до весны с болезненно бледным тоном кожи. Чтобы загореть естественным способом в родном Лидсе, Британия, у девушки бы ушло слишком много времени, поэтому она купила тюбик автозагара St. Moritz и нанесла его на кожу, включая лицо. В инструкции было написано, что нужен лишь один слой средства. Угадайте, сколько нанесла британка...

Когда первый слой уже был на коже, Джоди расплакалась (по другой причине) и как будто слезами смыла средство. Поэтому британка на всякий случай нанесла ещё один слой сверху. Уже скоро девушка осознала эту ошибку. Она задокументировала свой провал и опубликовала его в TikTok, пишет Mirror.

Ролик тут же завирусился — за день его посмотрело полмиллиона человек, но сочувствующих среди зрителей оказалось не очень-то много.