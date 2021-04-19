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Девушка мечтала о смуглой коже, но непрочитанная инструкция к автозагару сыграла с ней злую шутку

Автозагар — дело рискованное. Особенно если не читать инструкцию. Героиня этого материала испытала все "побочные эффекты" на себе.

19 апреля 2021, 07:28

Кадры из видео © TikTok / jodiemorris8

После нескольких месяцев жизни без солнца 24-летняя Джоди Моррис добралась до весны с болезненно бледным тоном кожи. Чтобы загореть естественным способом в родном Лидсе, Британия, у девушки бы ушло слишком много времени, поэтому она купила тюбик автозагара St. Moritz и нанесла его на кожу, включая лицо. В инструкции было написано, что нужен лишь один слой средства. Угадайте, сколько нанесла британка...

Кадры из видео © TikTok / jodiemorris8

Когда первый слой уже был на коже, Джоди расплакалась (по другой причине) и как будто слезами смыла средство. Поэтому британка на всякий случай нанесла ещё один слой сверху. Уже скоро девушка осознала эту ошибку. Она задокументировала свой провал и опубликовала его в TikTok, пишет Mirror.

Ролик тут же завирусился — за день его посмотрело полмиллиона человек, но сочувствующих среди зрителей оказалось не очень-то много.

🤣🤣🤣 Прости, пожалуйста, но это самое смешное, что я видел за последние месяцы

winkel41

О, а это что за умпа-лумпа? Извините

sarahproth1

Я не должен смеяться, но.......... 😂 Надеюсь, всё будет хорошо

stephennicholls2

Кадры из видео © TikTok / jodiemorris8

Кадры из видео © TikTok / jodiemorris8

Но были и те, кто в ужасе интересовался, что же в итоге произошло с Джоди. Уже на следующее утро она вышла в соцсеть, чтобы показать своё преображение. Конечно, красавицей она не стала, но, как отметили комментаторы с острыми языками, автозагар тут вообще ни при чём.

Школьница хотела ровный загар, но неправильно подобранное средство превратило её в умпа-лумпу

Школьница хотела ровный загар, но неправильно подобранное средство превратило её в умпа-лумпу

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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