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Категорий: 18

Девушка не успела отойти от наркоза и выдала мужу всё, что думает о горячих медбратьях в больнице

Тиктокерша опробовала на себе все "плюсы" наркоза. После родов девушка ещё в дурмане решила поговорить с мужем и выдала такое, что сможет простить далеко не каждый супруг.

24 апреля 2021, 11:00

Кадры из видео © TikTok / pocketfulofkelli

Келли Дугал стала мамой несколько месяцев назад. Отойдя от родов и приспособившись к жизни с младенцем, девушка решила вспомнить, как проходили первые часы после того, как сын Ашер появился на свет. Когда американку привезли в палату, её растормошил муж и решил поговорить, а зря. Из-за затуманенного наркозом рассудка Келли неспешно выдала всё, что она думала о местных медбратьях.

Медбратья тут очень хороши. Ты видел Райана? Казалось, что я в "Анатомии страсти" снимаюсь. Он очень красивый, и другой тоже. Райан был таким хорошим! Он пришёл за мной, и я подумала, что он отлично выглядит

Келли Дугал

Кадры из видео © TikTok / pocketfulofkelli

Умиляясь женой в дурмане, муж Брэндон в шутку отметил: "Так вот что ты говоришь?", но у Келли одно на уме — Райан. Она продолжила: "Меня не привлекал никто, кроме тебя". Муж поинтересовался: "Так значит, Райан тебя привлёк?" Девушка подтвердила: "Думаю, он был как привлекательная кинозвезда. Я чувствовала себя словно в телешоу".

Когда Келли опубликовала запись у себя в TikTok-аккаунте, она быстро набрала больше двух миллионов просмотров. В комментариях пользователи начали жалеть мужа, но зря, у этого разговора было продолжение.

Фото © Instagram / pocketfulofkelli

Фото © Instagram / pocketfulofkelli

В следующем ролике Брэндон поинтересовался у жены, считает ли она его привлекательным, на что девушка утвердительно и очень смешно ответила: "Ну я поэтому за тебя и вышла. Считаю, ты очень хорош. Обожаю, когда ты прижимаешься ко мне, когда на тебе нет рубашки", пишет Mirror. Разговор супругов восхитил пользователей соцсети. Конечно, вместо того чтобы закатывать истерики жене, муж валялся в истерике от смеха.

Я ору! Какой милый муж!

socialworkerlife

😂😂😂😂😂 Он так мило с тобой об этом говорит. Как на приёме у психолога 😅

iamaengel

Скажи, что муж — твой лучший друг, не говоря этого напрямую😂😂😂

gladysespineira

Мама снимала, как дочка смеётся за дверью, когда прозвучал страшный приказ для воображаемого друга

Мама снимала, как дочка смеётся за дверью, когда прозвучал страшный приказ для воображаемого друга

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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