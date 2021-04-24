Девушка не успела отойти от наркоза и выдала мужу всё, что думает о горячих медбратьях в больнице
Тиктокерша опробовала на себе все "плюсы" наркоза. После родов девушка ещё в дурмане решила поговорить с мужем и выдала такое, что сможет простить далеко не каждый супруг.
Келли Дугал стала мамой несколько месяцев назад. Отойдя от родов и приспособившись к жизни с младенцем, девушка решила вспомнить, как проходили первые часы после того, как сын Ашер появился на свет. Когда американку привезли в палату, её растормошил муж и решил поговорить, а зря. Из-за затуманенного наркозом рассудка Келли неспешно выдала всё, что она думала о местных медбратьях.
Медбратья тут очень хороши. Ты видел Райана? Казалось, что я в "Анатомии страсти" снимаюсь. Он очень красивый, и другой тоже. Райан был таким хорошим! Он пришёл за мной, и я подумала, что он отлично выглядит
Умиляясь женой в дурмане, муж Брэндон в шутку отметил: "Так вот что ты говоришь?", но у Келли одно на уме — Райан. Она продолжила: "Меня не привлекал никто, кроме тебя". Муж поинтересовался: "Так значит, Райан тебя привлёк?" Девушка подтвердила: "Думаю, он был как привлекательная кинозвезда. Я чувствовала себя словно в телешоу".
Когда Келли опубликовала запись у себя в TikTok-аккаунте, она быстро набрала больше двух миллионов просмотров. В комментариях пользователи начали жалеть мужа, но зря, у этого разговора было продолжение.
Фото © Instagram / pocketfulofkelli
В следующем ролике Брэндон поинтересовался у жены, считает ли она его привлекательным, на что девушка утвердительно и очень смешно ответила: "Ну я поэтому за тебя и вышла. Считаю, ты очень хорош. Обожаю, когда ты прижимаешься ко мне, когда на тебе нет рубашки", пишет Mirror. Разговор супругов восхитил пользователей соцсети. Конечно, вместо того чтобы закатывать истерики жене, муж валялся в истерике от смеха.
Я ору! Какой милый муж!
😂😂😂😂😂 Он так мило с тобой об этом говорит. Как на приёме у психолога 😅
Скажи, что муж — твой лучший друг, не говоря этого напрямую😂😂😂
WOW-news
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