Девушка не успела отойти от наркоза и выдала мужу всё, что думает о горячих медбратьях в больнице

Келли Дугал стала мамой несколько месяцев назад. Отойдя от родов и приспособившись к жизни с младенцем, девушка решила вспомнить, как проходили первые часы после того, как сын Ашер появился на свет. Когда американку привезли в палату, её растормошил муж и решил поговорить, а зря. Из-за затуманенного наркозом рассудка Келли неспешно выдала всё, что она думала о местных медбратьях.

Медбратья тут очень хороши. Ты видел Райана? Казалось, что я в "Анатомии страсти" снимаюсь. Он очень красивый, и другой тоже. Райан был таким хорошим! Он пришёл за мной, и я подумала, что он отлично выглядит

Умиляясь женой в дурмане, муж Брэндон в шутку отметил: "Так вот что ты говоришь?", но у Келли одно на уме — Райан. Она продолжила: "Меня не привлекал никто, кроме тебя". Муж поинтересовался: "Так значит, Райан тебя привлёк?" Девушка подтвердила: "Думаю, он был как привлекательная кинозвезда. Я чувствовала себя словно в телешоу".

Когда Келли опубликовала запись у себя в TikTok-аккаунте, она быстро набрала больше двух миллионов просмотров. В комментариях пользователи начали жалеть мужа, но зря, у этого разговора было продолжение.