Работник лишил SubWay последних клиентов, сняв, как на самом деле выглядит мясо для сэндвичей
Работник одной из техасских точек сети показал, как выглядят полуфабрикаты на кухне фастфуда. Оказалось, всё далеко не такое аппетитное, как нам это рекламируют.
В сети ресторанов Subway, которая работает и в России, есть сэндвичи с курицей в соусе терияки, тунцом, свининой и так далее. В рекламных роликах бутерброды показывают крайне эффектно — свежее мясо чуть ли не с фермы, хрустящие булочки... стоит ли говорить, что реальность слишком далека от этого. Работник сети, тиктокер travis2official._, показал, как выглядит говядина, когда её привозят в кафе.
Просто чтобы вы знали, как выглядит говядина в Subway. Снимал за закрытыми дверями 🤢😂
Видео с кухни больше похоже на кадры блокбастера-антиутопии. Вместо нормального мяса — брикеты питательного суррогата жуткого цвета. Для того чтобы привести массу в нечто съедобное, Трэвис достаёт её из вакуумной упаковки, переваливает в ёмкость из нержавейки. Но, даже когда всё содержимое пакета перемешали, выглядеть лучше оно не стало, пишет Daily Mail.
Когда американец опубликовал ролик в своём аккаунте, он мигом стал вирусным. Всего за пару недель его посмотрели больше восьми миллионов раз. Судя по комментариям, пользователи соцсети ещё несколько раз подумают, прежде чем зайти перекусить в Subway.
Люди прикалываются над веганами, а потом едят буквально собачью еду
Сэндвич с говядиной — мой любимый, не порти мне жизнь 😭
Я никогда не любил "Сабвей", так что пофиг, а вам, ребят, крепкого здоровья😩🙏
И даже несмотря на то, что парень заметно попортил репутацию фастфуд-сети, его до сих пор не уволили. В своём профиле он продолжает показывать, как из заготовок делают другую начинку: курицу терияки и тунец.
WOW-news
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