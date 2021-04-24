Работник лишил SubWay последних клиентов, сняв, как на самом деле выглядит мясо для сэндвичей

В сети ресторанов Subway, которая работает и в России, есть сэндвичи с курицей в соусе терияки, тунцом, свининой и так далее. В рекламных роликах бутерброды показывают крайне эффектно — свежее мясо чуть ли не с фермы, хрустящие булочки... стоит ли говорить, что реальность слишком далека от этого. Работник сети, тиктокер travis2official._, показал, как выглядит говядина, когда её привозят в кафе.

Просто чтобы вы знали, как выглядит говядина в Subway. Снимал за закрытыми дверями 🤢😂 travis2official._

Кадры из видео © TikTok / travis2official._

Видео с кухни больше похоже на кадры блокбастера-антиутопии. Вместо нормального мяса — брикеты питательного суррогата жуткого цвета. Для того чтобы привести массу в нечто съедобное, Трэвис достаёт её из вакуумной упаковки, переваливает в ёмкость из нержавейки. Но, даже когда всё содержимое пакета перемешали, выглядеть лучше оно не стало, пишет Daily Mail.

Кадры из видео © TikTok / travis2official._

Когда американец опубликовал ролик в своём аккаунте, он мигом стал вирусным. Всего за пару недель его посмотрели больше восьми миллионов раз. Судя по комментариям, пользователи соцсети ещё несколько раз подумают, прежде чем зайти перекусить в Subway.

Люди прикалываются над веганами, а потом едят буквально собачью еду meirelices

Сэндвич с говядиной — мой любимый, не порти мне жизнь 😭 vehcile

Я никогда не любил "Сабвей", так что пофиг, а вам, ребят, крепкого здоровья😩🙏 _dannydevitoismydaddy_

И даже несмотря на то, что парень заметно попортил репутацию фастфуд-сети, его до сих пор не уволили. В своём профиле он продолжает показывать, как из заготовок делают другую начинку: курицу терияки и тунец.

Авторы