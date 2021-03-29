Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Мама снимала, как дочка смеётся за дверью, когда прозвучал страшный приказ для воображаемого друга

Правда, непонятно, кого бояться — девочки или воображаемого приятеля...

29 марта 2021, 07:40

Кадры из видео © TikTok / autist_artist_

Недавно пользовательница TikTok autist_artist_ услышала, как её дочь смеётся в ванной комнате. Чтобы зафиксировать момент, который поначалу казался милым, мама подошла к двери и начала снимать видео. Но через считаные секунды весь позитив испарился. На записи слышно, как девочка вдруг хлопает дверью и грозно говорит: "Никто из этой комнаты не выходит!" По лицу женщины видно: она сильно напугана.

Кадры из видео © TikTok / autist_artist_

Всё бы ничего, вот только у девочки ещё никогда не было ни одного воображаемого друга. Когда женщина поделилась записью в "Тиктоке", она тут же стала вирусной, а в комментариях одни пользователи начали писать предупреждения — может, "друг" девочки не такой уж и воображаемый? Другие сразу предлагали искать новый дом.

...ну, хотя бы малышка главная, так ведь?

Blah834

А что если там призрак?

Jacquelynrios

Ну уж нет, до свидания. После такого я бы просто бежала оттуда

Zoefaulkner48

Кадры из видео © TikTok / autist_artist_

Кадры из видео © TikTok / autist_artist_

Но мама решила не спешить с выводами и поговорила с малышкой о её приятеле и даже попросила его нарисовать. Судя по рисунку, воображаемый друг — милый единорог, которого бояться не стоит. Тем не менее мама уже думает над тем, чтобы отвести дочку к детскому психологу, ведь такие разговоры могут быть признаками сильного стресса, пишет The Sun.

Родители были в ужасе, увидев на записях видеоняни, как по ночам их сына будит едва уловимый силуэт

Родители были в ужасе, увидев на записях видеоняни, как по ночам их сына будит едва уловимый силуэт

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Стала известна личность пермского "призрака", полтора года державшего в страхе семью

26 марта, 09:33

Минтруд смягчил условия для назначения детских пособий

сегодня в 06:59

Запертая на два месяца собака выжила, питаясь зубной пастой, и вот что с ней стало после спасения

сегодня в 06:59

"Это будет очень крутой слом": Ведущий треш-шоу "Маска" приоткрыл тайну личности Зайца

сегодня в 08:36

В УФСИН опровергли информацию о массовых беспорядках в уральской колонии

сегодня в 08:31

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1