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Регион
Опубликовано 28 мая 2021, 20:28

Поклонская сняла кандидатуру с праймериз "Единой России" из-за новой работы, где она сможет опять надеть китель

Депутат поблагодарила избирателей за поддержку и заверила, что "никуда не исчезает", а продолжит представлять интересы россиян, только в другом статусе.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заинтриговала заявлением о переходе на новую работу. Такая информация появилась в пятницу вечером в её соцсетях. По словам парламентария, ради нового места ей даже пришлось снять свою кандидатуру с праймериз "Единой России".

Поклонская сняла кандидатуру с праймериз "Единой России" из-за новой работы, где она сможет опять надеть китель.

Видео © Facebook / Наталья Поклонская

"Я никуда не исчезаю и не пропадаю, скоро увидимся на моих приёмах в Крыму. Очень надеюсь на вашу поддержку и добрые пожелания. Скажу ещё, что я снова смогу надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно", — заинтриговала она.

Напомним, что с мая 2014-го по октябрь 2016 года Наталья Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым, а затем была избрана депутатом Госдумы VII созыва. С 2019 года она является членом думского Комитета по международным делам.

Средний конкурс на праймериз "Единой России" составляет 13 человек на место
Средний конкурс на праймериз "Единой России" составляет 13 человек на место

Ранее Лайф сообщал, что в предварительном голосовании "Единой России", которое завершится через два дня, уже приняло участие без малого пять миллионов человек. Более того, ещё до окончания процедуры в ней уже приняло участие в четыре раза больше избирателей, чем, к примеру, на всероссийском тестировании, которое в середине мая организовал Центризбирком. Подсчёт голосов начнётся вечером 30 мая — сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Итоги окончательно подведут в начале июня. Утверждённые результаты предварительного голосования вынесут на обсуждение предвыборного съезда "Единой России", где сформируют списки партии на думские выборы, запланированные на 19 сентября.

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Марина Калегина
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