Депутат поблагодарила избирателей за поддержку и заверила, что "никуда не исчезает", а продолжит представлять интересы россиян, только в другом статусе.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заинтриговала заявлением о переходе на новую работу. Такая информация появилась в пятницу вечером в её соцсетях. По словам парламентария, ради нового места ей даже пришлось снять свою кандидатуру с праймериз "Единой России".

Поклонская сняла кандидатуру с праймериз "Единой России" из-за новой работы, где она сможет опять надеть китель. Видео © Facebook / Наталья Поклонская

"Я никуда не исчезаю и не пропадаю, скоро увидимся на моих приёмах в Крыму. Очень надеюсь на вашу поддержку и добрые пожелания. Скажу ещё, что я снова смогу надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно", — заинтриговала она.

Напомним, что с мая 2014-го по октябрь 2016 года Наталья Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым, а затем была избрана депутатом Госдумы VII созыва. С 2019 года она является членом думского Комитета по международным делам.