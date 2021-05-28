Поклонская сняла кандидатуру с праймериз "Единой России" из-за новой работы, где она сможет опять надеть китель
Депутат поблагодарила избирателей за поддержку и заверила, что "никуда не исчезает", а продолжит представлять интересы россиян, только в другом статусе.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заинтриговала заявлением о переходе на новую работу. Такая информация появилась в пятницу вечером в её соцсетях. По словам парламентария, ради нового места ей даже пришлось снять свою кандидатуру с праймериз "Единой России".
Поклонская сняла кандидатуру с праймериз "Единой России" из-за новой работы, где она сможет опять надеть китель.
Видео © Facebook / Наталья Поклонская
"Я никуда не исчезаю и не пропадаю, скоро увидимся на моих приёмах в Крыму. Очень надеюсь на вашу поддержку и добрые пожелания. Скажу ещё, что я снова смогу надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно", — заинтриговала она.
Напомним, что с мая 2014-го по октябрь 2016 года Наталья Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым, а затем была избрана депутатом Госдумы VII созыва. С 2019 года она является членом думского Комитета по международным делам.
Ранее Лайф сообщал, что в предварительном голосовании "Единой России", которое завершится через два дня, уже приняло участие без малого пять миллионов человек. Более того, ещё до окончания процедуры в ней уже приняло участие в четыре раза больше избирателей, чем, к примеру, на всероссийском тестировании, которое в середине мая организовал Центризбирком. Подсчёт голосов начнётся вечером 30 мая — сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Итоги окончательно подведут в начале июня. Утверждённые результаты предварительного голосования вынесут на обсуждение предвыборного съезда "Единой России", где сформируют списки партии на думские выборы, запланированные на 19 сентября.