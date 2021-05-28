Шойгу предложил провести Большую всероссийскую спартакиаду юнармейцев
Глава оборонного ведомства отметил, что за пять лет существования движению удалось увеличить число участников почти до миллиона человек.
Шойгу выдвинул идею проведения Большой всероссийской спартакиады юнармейцев. Видео © Минобороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил юнармейцев с пятилетием военно-патриотического движения во время общения с участниками всероссийского юнармейского форума "Дай пять!". Глава Минобороны обратился к участникам, зачитав приветствие президента России Владимира Путина и выдвинув идею проведения Большой всероссийской спартакиады юнармии.
"У нас с вами впереди масштабная интересная задача, которая будет называться "Большая всероссийская спартакиада юнармейцев", — заявил Шойгу.
Мероприятие прошло на базе центра "Авангард". По словам министра обороны, за пять лет юнармия стала одним из самых массовых молодёжных движений России с общим числом участников 810 тысяч человек. Более 2,5 тысячи из них поступили в военно-учебные заведения.
"Юнармейцами покорены Северный полюс и Эльбрус, исследованы культурные и природные памятники островов Финского залива, Большой Курильской гряды, курганы Тывы, исторические объекты Крыма и другие удивительные места нашей необъятной Родины", — подчеркнул министр.
Напомним, Сергей Шойгу ранее заявил, что отечественные Вооружённые силы по доле современной техники в стратегических ядерных силах обогнали все армии мира.
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