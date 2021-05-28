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Шойгу предложил провести Большую всероссийскую спартакиаду юнармейцев

Глава оборонного ведомства отметил, что за пять лет существования движению удалось увеличить число участников почти до миллиона человек.

28 мая, 17:50

Шойгу выдвинул идею проведения Большой всероссийской спартакиады юнармейцев. Видео © Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил юнармейцев с пятилетием военно-патриотического движения во время общения с участниками всероссийского юнармейского форума "Дай пять!". Глава Минобороны обратился к участникам, зачитав приветствие президента России Владимира Путина и выдвинув идею проведения Большой всероссийской спартакиады юнармии.

"У нас с вами впереди масштабная интересная задача, которая будет называться "Большая всероссийская спартакиада юнармейцев", — заявил Шойгу.

Мероприятие прошло на базе центра "Авангард". По словам министра обороны, за пять лет юнармия стала одним из самых массовых молодёжных движений России с общим числом участников 810 тысяч человек. Более 2,5 тысячи из них поступили в военно-учебные заведения.

"Юнармейцами покорены Северный полюс и Эльбрус, исследованы культурные и природные памятники островов Финского залива, Большой Курильской гряды, курганы Тывы, исторические объекты Крыма и другие удивительные места нашей необъятной Родины", — подчеркнул министр.

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Напомним, Сергей Шойгу ранее заявил, что отечественные Вооружённые силы по доле современной техники в стратегических ядерных силах обогнали все армии мира.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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