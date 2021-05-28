Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Роскомнадзор выслал предупреждение Disney из-за мультика с главным героем — геем

В ведомстве напомнили, что за пропаганду нетрадиционных отношений в России предусмотрена административная ответственность.

28 мая, 17:43
<p>Скриншот © Мультфильм "Выход" (Out)</p>

Скриншот © Мультфильм "Выход" (Out)

Роскомнадзор направил "профилактическое письмо" телеканалу "Канал Disney" из-за мультфильма "Выход" (Out), где главный герой имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эллиот Пейдж разделся у бассейна, чтобы впервые показать, как выглядит его тело после удаления груди

Эллиот Пейдж разделся у бассейна, чтобы впервые показать, как выглядит его тело после удаления груди

Такой контент, по мнению РКН, отрицает семейные ценности и пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди детей. Кроме того, в ведомстве напомнили, что распространение подобной информации является в России административным правонарушением.

"Роскомнадзор рекомендовал представителям телеканала строго соблюдать законы Российской Федерации и не допускать распространения информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей", — указали в ведомстве.

Мультфильм Out был создан компанией Pixar в 2020 году. Главным героем короткометражки является парень Грег. Он планирует переехать в крупный город со своим возлюбленным, но не знает, как признаться родителям в том, что питает нежные чувства к представителю того же пола, что и он сам.

Прокуратура потребовала запретить ещё одну рекламу Dolce & Gabbana — в ней целуются мужчины

Прокуратура потребовала запретить ещё одну рекламу Dolce & Gabbana — в ней целуются мужчины

Ранее Лайф рассказывал, что компания Lego выпустила набор с ЛГБТ-персонажами. В него входит 11 фигурок, окрашенных в цвета радужного флага, бледно-голубой, белый и розовый, представляющие трансгендерное комьюнити, а также чёрный и коричневый.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Хинштейн заявил о намерении Госдумы обсудить с Роскомнадзором ограничение работы порносайтов в России

вчера в 14:36

"Оскар–2021": лучшим анимационным фильмом стала "Душа"

26 апреля, 01:50

Шойгу предложил провести Большую всероссийскую спартакиаду юнармейцев

сегодня в 17:50

Дрейфующий танкер парализовал движение судов через Босфор

сегодня в 17:57

В Киеве объяснили, почему Путин и Зеленский должны встретиться именно в Ватикане

сегодня в 17:32

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1