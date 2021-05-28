Роскомнадзор выслал предупреждение Disney из-за мультика с главным героем — геем
В ведомстве напомнили, что за пропаганду нетрадиционных отношений в России предусмотрена административная ответственность.
Скриншот © Мультфильм "Выход" (Out)
Роскомнадзор направил "профилактическое письмо" телеканалу "Канал Disney" из-за мультфильма "Выход" (Out), где главный герой имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Такой контент, по мнению РКН, отрицает семейные ценности и пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди детей. Кроме того, в ведомстве напомнили, что распространение подобной информации является в России административным правонарушением.
"Роскомнадзор рекомендовал представителям телеканала строго соблюдать законы Российской Федерации и не допускать распространения информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей", — указали в ведомстве.
Мультфильм Out был создан компанией Pixar в 2020 году. Главным героем короткометражки является парень Грег. Он планирует переехать в крупный город со своим возлюбленным, но не знает, как признаться родителям в том, что питает нежные чувства к представителю того же пола, что и он сам.
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