"Союз" со спутниками OneWeb стартовал с космодрома Восточный, пуск прошёл штатно

С космодрома Восточный была запущена ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb на борту. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

Первоначально пуск, намеченный на 27 мая, был перенесён из-за замечаний, выявленных автоматической системой. Затем перед стартом возникла необходимость замены электрооборудования на ракете. Но в итоге пуск, как отметил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, прошёл в штатном режиме.

Отмечается, что британские спутники OneWeb будут отделяться в несколько этапов в течение почти четырёх часов. Их общее число на орбите увеличится до 218.