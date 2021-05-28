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"Союз" со спутниками OneWeb стартовал с космодрома Восточный, пуск прошёл штатно

Разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Число космических аппаратов британской компании на орбите увеличится до 218.

28 мая, 18:24

Скриншот © Роскосмос ТВ

С космодрома Восточный была запущена ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb на борту. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

Первоначально пуск, намеченный на 27 мая, был перенесён из-за замечаний, выявленных автоматической системой. Затем перед стартом возникла необходимость замены электрооборудования на ракете. Но в итоге пуск, как отметил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, прошёл в штатном режиме.

Отмечается, что британские спутники OneWeb будут отделяться в несколько этапов в течение почти четырёх часов. Их общее число на орбите увеличится до 218.

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Напомним, что в прошлый раз ракета "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb на борту стартовала с Восточного 26 апреля. Этот старт стал 58-м безаварийным космическим пуском подряд для "Роскосмоса". В общей сложности компания намеревалась развернуть на околоземной орбите примерно 600 спутников для покрытия планеты сетью "космического Интернета".

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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