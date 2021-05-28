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Россиянин смастерил взрывное устройство из б/у газового баллона, и оно сдетонировало во время "эксперимента"

Сейчас горе-изобретатель, отделавшийся рвано-ушибленной раной губ и порезами на пальцах правой кисти, находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело.

28 мая, 19:04

Фото © LIFE

В Хабаровском крае 22-летний парень сделал взрывное устройство из использованного газового баллона от пневматического пистолета и решил его протестировать. Эксперимент обернулся для него рваными и резаными ранами. Об этом Лайфу сообщил источник.

По словам нашего собеседника, Давид подрабатывает сторожем в обычной сторожке. Во время одного из дежурств он заприметил газовый пневматический пистолет, висевший на стене. Кому именно принадлежит оружие, пока не удалось установить. Молодой человек решил попалить из него, для этого купил в магазине газовые баллоны и принялся стрелять.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Оказалось, что пистолет неисправен, весь воздух выходил впустую. Парень не растерялся и дома смастерил из использованного баллона взрывное устройство.

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Далее Давид направился до двор, установив получившееся "изделие" в вертикальном положении и придавив его досками. Не продумав дистанционный способ детонации, парень поднёс спичку к горлышку баллона. Взрыв не заставил себя ждать.

Врачи зафиксировали у горе-инженера рвано-ушибленную рану губ, а также повреждения пальцев правой кисти. Юный изобретатель находится под подпиской о невыезде, поскольку в отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

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Лайф ранее публиковал фотографии арсенала 16-летнего подростка из Москвы, которого знакомая обвинила в планах устроить расстрел в школе.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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