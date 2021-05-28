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Статистика ВОЗ: Число умерших от CoViD-19 в мире превысило отметку 3,5 миллиона

Россия по общему количеству подтверждённых случаев коронавируса занимает шестое место, больше всего инфицированных зарегистрировано в США, Индии и Бразилии.

28 мая, 18:47
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

За последние 24 часа количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось на 545 тысяч. Это больше, чем за предшествовавшие сутки, почти на шесть тысяч. Общее число заболевших с начала пандемии перевалило за отметку 168,59 миллиона, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Количество летальных исходов увеличилось более чем на 12,4 тысячи, превысив 3,5 миллиона. Россия по общему количеству подтверждённых случаев ковида занимает шестое место.

ВОЗ учитывает только сведения, предоставляемые и официально подтверждённые государствами. Согласно им, за последние сутки чаще всего люди заражались в Юго-Восточной Азии, включая Индию. Второе место по статистике занимают в этом списке Северная и Южная Америка. На третьем — Европа. Болеющих больше всего в США — 32 869 009 человек. Далее идут Индия, Бразилия, Франция, Турция, Россия, Великобритания, Италия, Германия, Испания, Аргентина и Колумбия, указали в организации.

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Летальных исходов тоже больше всего в США — 586 890, вторую строку занимает Бразилия, третью — Индия. Далее следуют Мексика, Великобритания, Италия, Россия, Франция, Германия, Колумбия, Испания и Иран.

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Ранее Лайф сообщал, что в России за сутки выявили более девяти тысяч случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 5 044 459. Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве, Петербурге и Подмосковье.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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