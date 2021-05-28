"Это никуда не годится": Эксперт предупредил об опасности эксплуатации лифта в "пизанском" доме в Чите
Новый подъёмник установили по указанию местных властей в 2016 году, несмотря на аварийное состояние десятиэтажки.
Скриншот видео © LIFE
Эксперт Алексей Захаров оценил безопасность лифта "пизанского" дома в Чите. Видео © LIFE
"Пизанская" десятиэтажка в городе Чите Забайкальского края отклонилась от горизонта уже на полметра, находится в ужасном состоянии и подлежит расселению. Зато в 2016 году там поменяли лифт, который и сейчас выглядит почти как новый. При этом шахта была признана аварийной и, учитывая всё вышесказанное, подъёмник вообще не должен работать. Лайф опытным путём выяснил, насколько здание "падающее". А ещё мы осмотрели и задокументировали на видео кабину лифта, безопасность использования которого оценил вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров.
"Лифт должен устанавливаться в полностью вертикальные шахты. Если наклон более 15 градусов, то это уже не лифт. Если происходит деформация конструкции, то направляющие, по которым ходит лифт, тоже искажаются, в результате чего возможны аварийные ситуации, опасные для жизни", — пояснил эксперт.
По словам Захарова, в любой проектной документации должно быть указано, насколько сантиметров от вертикали может отклониться лифтовая шахта на последнем этаже здания, то есть какой максимальный наклон допустим для направляющих. Специалист уточнил, что речь идёт о нескольких десятках сантиметров.
"То, что я вижу на ваших материалах, никуда не годится, причём как визуально, так и субъективно. Конечно, дом так наклоняться не должен. Видно, что там достаточно большой угол наклона. Поэтому могу сказать, что гарантий полной безопасности [использования] лифта нет", — резюмировал вице-президент Национального лифтового союза.
Как рассказали Лайфу жильцы десятиэтажки, дом признали аварийным ещё в 1990-е годы. Тогда же здание осмотрела специальная комиссия, которая вынесла запрет на передвижение в нескольких квартирах. После этого жильцов расселили, а дом обнесли стальными стяжками. Однако в 1997 году администрация Читы начала продавать квартиры не пожелавших возвращаться в свои жилища. К слову, запрет 30-летней давности действует и по сей день: нынешним обитателям тех самых нескольких квартир нельзя выходить на свои балконы, поскольку они могут попросту рухнуть.
Напомним, в Забайкальском крае возбудили уголовное дело из-за наклонившейся десятиэтажки в Чите. Жилой дом уже отклонился на полметра, и это видно невооружённым глазом. Жильцы пожаловались властям — там сказали, что на фото завален горизонт, а экстренные меры принимать рано. Расселять людей администрация пока не намерена, потому что прямой угрозы жизни и здоровью нет.
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