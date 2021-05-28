Несколько сборных на ЧМ заявили о готовности снять флаги в знак поддержки Белоруссии
Ранее официальный флаг республики в Риге был заменён на красно-белый символ оппозиции у гостиницы, где проживают участники чемпионата.
Фото © Соцсети / Edgars Rinkēvičs
Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис сообщил, что часть команд — участниц чемпионата мира в знак солидарности с Белоруссией захотели снять свои флаги у гостиницы, где живут спортсмены. О каких именно командах идёт речь, пока не уточняется.
"Более подходящим это было бы, если бы флаг поменяли только у здания рижской Думы, но не в местах, связанных с ходом чемпионата мира. Поддержка белорусской оппозиции — это нормальный политический жест, но он никак не должен быть связан с турниром. Политики явно используют спорт в своих целях", — приводит слова Калвитиса издание LSM.
В понедельник у гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где выставлены флаги стран — участниц ЧМ, официальный флаг Белоруссии был заменён на красно-белый, которым пользуется оппозиция. Сменили его министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и мэр Риги Мартиньш Стакис.
"Я обеспокоен тем, что безопасность латвийского флага может быть поставлена под угрозу на следующем чемпионате мира", — заключил Калвитис.
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Ранее Лайф сообщал, что мэр Риги объяснил решение убрать флаг Международной федерации хоккея. Стакис заявил, что "не может просто молчать и получать удовольствие от игры". В связи с этим ИИХФ обвинила Стакиса в том, что он использует данную ситуацию для своей предвыборной кампании. Федерация потребовала вернуть флаг Белоруссии или убрать символику ИИХФ. Рига выбрала второй вариант. Кроме того, мэрия Риги заменила флаг России, который вместе с флагами стран — участниц чемпионата мира по хоккею украшал столицу страны, на символику ОКР. Инцидент уже жёстко прокомментировали в Госдуме, своё мнение также выразил президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк.
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