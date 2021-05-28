Несколько сборных на ЧМ заявили о готовности снять флаги в знак поддержки Белоруссии

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис сообщил, что часть команд — участниц чемпионата мира в знак солидарности с Белоруссией захотели снять свои флаги у гостиницы, где живут спортсмены. О каких именно командах идёт речь, пока не уточняется.

"Более подходящим это было бы, если бы флаг поменяли только у здания рижской Думы, но не в местах, связанных с ходом чемпионата мира. Поддержка белорусской оппозиции — это нормальный политический жест, но он никак не должен быть связан с турниром. Политики явно используют спорт в своих целях", — приводит слова Калвитиса издание LSM.

В понедельник у гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где выставлены флаги стран — участниц ЧМ, официальный флаг Белоруссии был заменён на красно-белый, которым пользуется оппозиция. Сменили его министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и мэр Риги Мартиньш Стакис.