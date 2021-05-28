Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Прощальная вечеринка: Американский дипломат отметил отъезд из Екатеринбурга в стриптиз-клубе

Ранее, поздравляя столицу Урала с 297-летием, Сакс указывал на "богатство культурных событий и ресурсов" в регионе.

28 мая, 19:39

Фото © Ura.ru

Очевидцы заметили технического сотрудника Генконсульства США в Екатеринбурге Мэттью Сакса в одном из стриптиз-клубов города. Дипломат через некоторое время после посещения заведения должен был отбыть на родину, поскольку дипмиссия прекратила свою работу, сообщает Ura.ru. Агентство опубликовало видео из клуба. Когда именно была сделана запись, не уточняется.

"Этот американец постоянно приходил и заказывал приватные танцы. Непонятно, нарушало ли такое поведение дипломата этические принципы Госдепартамента США, но отпраздновал он своё убытие из России на полную катушку!" — поделился собеседник агентства.

Генконсул США покинула Урал, пообещав накормить американцев пельменями

Генконсул США покинула Урал, пообещав накормить американцев пельменями

Сакс вместе с коллегами, включая генерального консула США Эмили Сторроу, ранее поздравлял Екатеринбург с 297-летием. В своём выступлении он отметил богатство культурных событий и ресурсов в городе, включая классическую музыку, оперу и джаз-клубы.

В Питере мастер эротического массажа устроила скандал на дороге, пиная машины и оскорбляя окружающих

В Питере мастер эротического массажа устроила скандал на дороге, пиная машины и оскорбляя окружающих

Лайф сообщал, что власти отдельных американских штатов недавно подключили сервисы знакомств и стриптиз-клубы к кампании по стимулированию населения к вакцинации от CoViD-19.

Откровенные фото певицы Zivert раскрыли её тёмное прошлое, когда она работала танцовщицей гоу-гоу

Откровенные фото певицы Zivert раскрыли её тёмное прошлое, когда она работала танцовщицей гоу-гоу

Причины закрытия американских консульств в Екатеринбурге и Владивостоке назвали в МИД

Причины закрытия американских консульств в Екатеринбурге и Владивостоке назвали в МИД

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Мэр российского города пожаловался в полицию на матерную критику в соцсетях

вчера в 18:54

Экс-мэра Екатеринбурга оштрафовали за участие в нежелательной организации

25 мая, 13:09

"Это никуда не годится": Эксперт предупредил об опасности эксплуатации лифта в "пизанском" доме в Чите

сегодня в 19:15

Расчёт не на поклонников: Сергей Миронов объяснил, чем Стивен Сигал интересен партии

сегодня в 21:05

Глава NASA назвал Россию жизненно важным партнёром по МКС

сегодня в 20:58

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1