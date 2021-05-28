Прощальная вечеринка: Американский дипломат отметил отъезд из Екатеринбурга в стриптиз-клубе
Ранее, поздравляя столицу Урала с 297-летием, Сакс указывал на "богатство культурных событий и ресурсов" в регионе.
Фото © Ura.ru
Очевидцы заметили технического сотрудника Генконсульства США в Екатеринбурге Мэттью Сакса в одном из стриптиз-клубов города. Дипломат через некоторое время после посещения заведения должен был отбыть на родину, поскольку дипмиссия прекратила свою работу, сообщает Ura.ru. Агентство опубликовало видео из клуба. Когда именно была сделана запись, не уточняется.
"Этот американец постоянно приходил и заказывал приватные танцы. Непонятно, нарушало ли такое поведение дипломата этические принципы Госдепартамента США, но отпраздновал он своё убытие из России на полную катушку!" — поделился собеседник агентства.
Сакс вместе с коллегами, включая генерального консула США Эмили Сторроу, ранее поздравлял Екатеринбург с 297-летием. В своём выступлении он отметил богатство культурных событий и ресурсов в городе, включая классическую музыку, оперу и джаз-клубы.
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Лайф сообщал, что власти отдельных американских штатов недавно подключили сервисы знакомств и стриптиз-клубы к кампании по стимулированию населения к вакцинации от CoViD-19.
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