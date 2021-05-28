Белоруссия поставила Украине условия возвращения к свободной торговле

Белоруссия готова вернуться к режиму свободной торговли с Украиной и отказаться от индивидуального лицензирования в отношении ряда украинских товаров. Но это случится, если Киев пересмотрит антдемпинговые и спецзащитные меры. Такое условие озвучил первый замглавы МИД Белоруссии Александр Гурьянов.

Так он прокомментировал заявления Министерства экономики Украины, где назвали введенный Минском режим индивидуального лицензирования дискриминационными.

"Мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей", - заявил Гурьянов, его слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.