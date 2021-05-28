На севере Москвы драка в стельку пьяной троицы закончилась поножовщиной. Видео © LiFE

На северо-востоке Москвы на Преображенской площади подрались сильно пьяные мужчины. Один из них достал нож и ранил другого в ногу. Его госпитализировали, двух других забрали в отделение полиции.

На кадрах, снятых очевидцами на месте ЧП, видно, что драчунов разнимала уже полиция. Быстро прибывшая карета скорой помощи забрала пострадавшего. Мужчины едва могли говорить — настолько хорошо отдохнули в пятничный вечер до драки.