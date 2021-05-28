Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продлились более пяти часов

Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи продолжались 5 часов 15 минут, они завершились. Об этом сообщили в телеграм-канале "Пул Первого", который ведёт пресс-служба главы Белоруссии.

Лайф рассказывал, что перед началом этой встречи Путин назвал "всплеском эмоций" события вокруг Белоруссии после инцидента с лайнером Ryanair. А Лукашенко заявил Путину, что ситуацию в Белоруссии пытаются "раскачать" до уровня августа прошлого года. При этом белорусский президент захватил на переговоры в Сочи доказательства, что за скандалом вокруг экстренной посадки борта Ryanair якобы скрывалась попытка дестабилизации в республике.