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"Рожай сама!": Муж Аниты Цой запретил ей думать о суррогатном материнстве

Единственный сын у пары вырос, у него своя личная жизнь, завести же малыша звезде мешает даже не возраст, а быт.

28 мая, 20:43
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPTtGtcHhSd/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zharatv</a></p>

Фото © Instagram / zharatv

Российская певица Анита Цой замужем больше 30 лет, у неё есть совсем взрослый сын Сергей. На пре-пати фестиваля "Жара-2021" она разоткровенничалась и рассказала, что хотела бы иметь много детей, тем более что это в традициях корейских семей, но муж когда-то не одобрил такого желания, полагая, что не сможет дать хорошее образование более чем одному ребёнку в семье. Теперь всё кардинально изменилось.

"Он больше, чем я, наверное, теперь хочет иметь второго ребёнка. Но только, чтобы мы были родителями, никаких суррогатных матерей! Может быть, правда, я и сама смогу выносить ещё малыша, но меня пугает другое: как я буду без работы, без сцены, без выходов в свет?!" поведала артистка в интервью изданию "Дни.ру".

"Они пришли меня бить". Анита Цой рассказала, как едва не стала жертвой фанатов группы "Кино"

"Они пришли меня бить". Анита Цой рассказала, как едва не стала жертвой фанатов группы "Кино"

Самое подходящее время, отмечает певица, было в период пандемии, когда они с супругом постоянно находились вместе, но выяснилось, что это время обернулось повторным знакомством друг с другом. "Оказалось, что мы очень разные. У нас разные вкусы, пристрастия, по-разному проводим время", — говорит звезда. Теперь остаётся сожалеть, что всего один ребёнок в семье — он вырос, у него началась личная жизнь, добавляет артистка.

Как рассказывал Лайф, ранее Анита Цой рассказала, что у неё гонорары хорошие, но хотелось бы больше. Артистка отметила, что получает гораздо меньше, чем, например, Алла Пугачёва. А также о том, что ещё не определилась, поднимать ли ей ценник в связи с получением звания народной артистки России.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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