Российская певица Анита Цой замужем больше 30 лет, у неё есть совсем взрослый сын Сергей. На пре-пати фестиваля "Жара-2021" она разоткровенничалась и рассказала, что хотела бы иметь много детей, тем более что это в традициях корейских семей, но муж когда-то не одобрил такого желания, полагая, что не сможет дать хорошее образование более чем одному ребёнку в семье. Теперь всё кардинально изменилось.

"Он больше, чем я, наверное, теперь хочет иметь второго ребёнка. Но только, чтобы мы были родителями, никаких суррогатных матерей! Может быть, правда, я и сама смогу выносить ещё малыша, но меня пугает другое: как я буду без работы, без сцены, без выходов в свет?!" — поведала артистка в интервью изданию "Дни.ру".

Самое подходящее время, отмечает певица, было в период пандемии, когда они с супругом постоянно находились вместе, но выяснилось, что это время обернулось повторным знакомством друг с другом. "Оказалось, что мы очень разные. У нас разные вкусы, пристрастия, по-разному проводим время", — говорит звезда. Теперь остаётся сожалеть, что всего один ребёнок в семье — он вырос, у него началась личная жизнь, добавляет артистка.