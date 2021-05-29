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Регион
Опубликовано 29 мая 2021, 00:05

Расчёт не на поклонников: Сергей Миронов объяснил, чем Стивен Сигал интересен партии

Фото © Facebook / Steven Seagal

Фото © Facebook / Steven Seagal

29 мая голливудская звезда получит свой партбилет, в политической организации надеются, что определённые люди могут проявить интерес к ней.

Голливудская звезда Стивен Сигал может привлечь своих поклонников и экоактивистов в партию "Справедливая Россия — За правду", считает её председатель Сергей Миронов. Так он прокомментировал решение актёра вступить в ряды политической организации.

"Среди поклонников Стивена Сигала наверняка есть много людей с разными политическими взглядами. Мы, конечно, не рассчитываем на поддержку всех его поклонников, но рассчитываем привлечь на свою сторону экоактивистов и людей, неравнодушных к природе", — сказал Миронов в беседе с RT.

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Ранее Лайф писал о том, что, несмотря на вступление в партию, голливудский актёр не сможет баллотироваться в Госдуму из-за наличия у него других гражданств (помимо российского).

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Арина Родионова
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