Российские учёные сделали сенсационную находку. На речном дне на месте Ледового побоища были обнаружены каменные фрагменты. Учёные полагают, что это легендарный Вороний камень, считающийся одним из главных летописных символов битвы между ливонскими рыцарями и российскими военными.

"Мы считаем, что этот камень найден", — сказал заместитель председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Ленинградской области Владимир Казаков.

Сообщается, что на дне реки водолазы обнаружили каменные фрагменты размером до полутора метров и меньше, разбросанные в радиусе 30 метров. В итоге выяснилось, что это обломок некоего большого камня. В начале XX века на этом месте взорвали валун — он выступал из воды и мешал судоходству. В те годы, по словам учёного, ещё никто не считал, что это Вороний камень.

В 2021 году планируется экспедиция, в ходе которой предстоит произвести обмеры и специализированную фотосъёмку места, где разбросаны каменные фрагменты. Это будет сделано для создания 3D-модели валуна и оценки его масштабов.

Казаков также отметил, что Ледовое побоище 1242 года, в котором русское войско под предводительством князя Александра Невского разгромило ливонских рыцарей, проходило не на льду Чудского озера, а на его берегу. Это он связывает с тем, что в период битвы часть льда уже подтаяла, а часть подмыло течением реки.

"Со стопроцентной долей вероятности битва происходила не на льду, а на замёрзшем болотном берегу, по которому могли передвигаться лошади", — рассказал учёный.