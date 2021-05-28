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Украинский политолог предсказал ей судьбу нищей страны третьего мира

По мнению Андрея Золотарёва, при крахе экономики начнётся характерная политика — с цензурой, убийствами и "эскадронами смерти".

28 мая, 22:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Украине угрожает катастрофа, после которой она окажется страной третьего мира, где будет тотальная нищета, анархия и беззаконие. Такую отнюдь не радужную перспективу написал киевский политолог Андрей Золотарёв.

Выступая на ютуб-канале UkrLife, он обвинил президента Владимира Зеленского в демонтаже социального государства, деиндустриализации и переписывании исторической памяти. В результате, по мнению политолога, в стране появляются "правильные" и "неправильные", назревает катастрофа.

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"Если у нас экономика будет катиться в третий мир, то в третьем мире будет и политика со всеми вытекающими отсюда прелестями, свойственными странам третьего мира. Это цензура, закрытие неугодных медиа, убийства и похищение неугодных политиков, несудебные расправы, эскадроны смерти", — сказал Золотарёв.

Ранее экс-нардеп Алексей Журавко рассказал, почему Украину не возьмут в Евросоюз. По его мнению, бедные там не нужны.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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