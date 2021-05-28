Украинский политолог предсказал ей судьбу нищей страны третьего мира

Украине угрожает катастрофа, после которой она окажется страной третьего мира, где будет тотальная нищета, анархия и беззаконие. Такую отнюдь не радужную перспективу написал киевский политолог Андрей Золотарёв.

Выступая на ютуб-канале UkrLife, он обвинил президента Владимира Зеленского в демонтаже социального государства, деиндустриализации и переписывании исторической памяти. В результате, по мнению политолога, в стране появляются "правильные" и "неправильные", назревает катастрофа.

"Если у нас экономика будет катиться в третий мир, то в третьем мире будет и политика со всеми вытекающими отсюда прелестями, свойственными странам третьего мира. Это цензура, закрытие неугодных медиа, убийства и похищение неугодных политиков, несудебные расправы, эскадроны смерти", — сказал Золотарёв.