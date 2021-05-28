Больше было только в войну: Байден представил проект бюджета с рекордными расходами
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Проект бюджета США на 2022 финансовый год предусматривает увеличение государственных расходов почти в четыре раза — до 6 триллионов долларов. Документ представлен американским лидером Джо Байденом конгрессу.
Ключевыми тратами в вопросе обороны, как и прежде, называются ответ угрозам со стороны Китая и России. При этом появилась и новая строчка в бюджете, которая предполагает борьбу с "внутренним терроризмом", о котором заговорили после штурма Капитолия. На это предлагается потратить 131 миллион долларов.
Из проекта следует, что в целом сумма правительственных расходов будет увеличена почти в четыре раза — с 1,52 триллиона до 6 триллионов долларов. Ожидается, что такие расходы для правительства США станут наибольшими со времён окончания Второй мировой войны.
Ранее Байден решил выделить на поддержание экономики ещё $3 триллиона. Также американский лидер подписал новый пакет мер по стимулированию экономики страны в условиях пандемии коронавируса объёмом 1,9 триллиона долларов.
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