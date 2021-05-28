Проект бюджета США на 2022 финансовый год предусматривает увеличение государственных расходов почти в четыре раза — до 6 триллионов долларов. Документ представлен американским лидером Джо Байденом конгрессу.

Ключевыми тратами в вопросе обороны, как и прежде, называются ответ угрозам со стороны Китая и России. При этом появилась и новая строчка в бюджете, которая предполагает борьбу с "внутренним терроризмом", о котором заговорили после штурма Капитолия. На это предлагается потратить 131 миллион долларов.