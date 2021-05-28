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"Выводить из себя Россию — плохая идея": Французы назвали безумной идею принять Украину в НАТО

По мнению читателей местной прессы, исход стремления Киева стать членом альянса может быть печальным для блока.

28 мая, 23:09
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, потребовавшего ускорить вступление Киева в НАТО. Они подчёркивают, что таким образом весь военный блок может быстро оказаться втянутым в войну с Россией.

Некоторые читатели даже вспомнили обещание НАТО не брать в альянс те страны, которые являются подписантами Варшавского договора. Другие уверены, что выводить из себя Россию у её границ вопреки тому, что было обещано Горбачёву, — плохая идея.

"НАТО — маскарад. Посмотрите, что происходит с Турцией. Со вступлениями покончено", — заявил LChet.

Trollhébus отметил, что для присоединения к альянсу Украины и Грузии туда должна вступить и Россия, но таких планов у неё нет. При этом другой читатель напомнил, что у Киева и Тбилиси есть нерешённые территориальные конфликты, что делает невозможным их вступление в НАТО.

"Устав НАТО не допускает вступление страны, которая находится в состоянии конфликта. Ни Грузия, ни Украина никогда не вступят туда, если предварительно не договорятся с Россией о решении проблемы. Украинский президент может сколько угодно возмущаться, но в этом плане ещё долго ничего не изменится", — пишет araucaria luxurians.

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Ранее Лайф рассказывал, что Евросоюз предрёк блокировку вступления Украины в НАТО из-за Донбасса. В ЕС задумались о мерах по "повышению устойчивости" Незалежной к "российским действиям".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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