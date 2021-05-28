Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, потребовавшего ускорить вступление Киева в НАТО. Они подчёркивают, что таким образом весь военный блок может быстро оказаться втянутым в войну с Россией.

Некоторые читатели даже вспомнили обещание НАТО не брать в альянс те страны, которые являются подписантами Варшавского договора. Другие уверены, что выводить из себя Россию у её границ вопреки тому, что было обещано Горбачёву, — плохая идея.

"НАТО — маскарад. Посмотрите, что происходит с Турцией. Со вступлениями покончено", — заявил LChet.

Trollhébus отметил, что для присоединения к альянсу Украины и Грузии туда должна вступить и Россия, но таких планов у неё нет. При этом другой читатель напомнил, что у Киева и Тбилиси есть нерешённые территориальные конфликты, что делает невозможным их вступление в НАТО.

"Устав НАТО не допускает вступление страны, которая находится в состоянии конфликта. Ни Грузия, ни Украина никогда не вступят туда, если предварительно не договорятся с Россией о решении проблемы. Украинский президент может сколько угодно возмущаться, но в этом плане ещё долго ничего не изменится", — пишет araucaria luxurians.