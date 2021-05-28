Байден обвинил Си Цзиньпина в желании овладеть Америкой до 2035 года

Президент США Джо Байден, обращаясь к военнослужащим базы Лэнгли-Юстис в Хэмптоне, штат Вирджиния, сказал, что председатель КНР Си Цзиньпин думает, что Китай будет "владеть Америкой" до 2035 года. Об этом сообщает телеканал "Фокс ньюс" .

"Я провёл с президентом Китая Си больше времени, чем любой мировой лидер: 24 часа частных встреч с одним переводчиком, 17 000 миль путешествий по Китаю и здесь. Он твёрдо верит, что Китай до 3035 года будет владеть Америкой, потому что автократии могут принимать быстрые решения", — сказал Байден.

Он выразил мнение, что сейчас мир находится в битве между автократией и демократией. В настоящее время, говорится в материале, конгресс обсуждает закон, повышающий конкурентоспособность США в сфере науки и технологий, чтобы "они могли конкурировать с Китаем".