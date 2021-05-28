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Байден обвинил Си Цзиньпина в желании овладеть Америкой до 2035 года

Выступая перед военнослужащими, президент США заявил, что идёт битва между автократией и демократией.

28 мая, 23:19
<p>Коллаж т © LIFE / Фото © ТАСС / Evan Vucci / Андрей Епихин </p>

Коллаж т © LIFE / Фото © ТАСС / Evan Vucci / Андрей Епихин

Президент США Джо Байден, обращаясь к военнослужащим базы Лэнгли-Юстис в Хэмптоне, штат Вирджиния, сказал, что председатель КНР Си Цзиньпин думает, что Китай будет "владеть Америкой" до 2035 года. Об этом сообщает телеканал "Фокс ньюс" .

"Я провёл с президентом Китая Си больше времени, чем любой мировой лидер: 24 часа частных встреч с одним переводчиком, 17 000 миль путешествий по Китаю и здесь. Он твёрдо верит, что Китай до 3035 года будет владеть Америкой, потому что автократии могут принимать быстрые решения", — сказал Байден.

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Он выразил мнение, что сейчас мир находится в битве между автократией и демократией. В настоящее время, говорится в материале, конгресс обсуждает закон, повышающий конкурентоспособность США в сфере науки и технологий, чтобы "они могли конкурировать с Китаем".

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Ранее Лайф писал: американский генерал Марк Милли, выступая перед выпускниками Академии ВВС, заявил, что мир "на грани" и предупредил об опасности "обветшания" отношений с Китаем и Россией.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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