Байден обвинил Си Цзиньпина в желании овладеть Америкой до 2035 года
Выступая перед военнослужащими, президент США заявил, что идёт битва между автократией и демократией.
Коллаж т © LIFE / Фото © ТАСС / Evan Vucci / Андрей Епихин
Президент США Джо Байден, обращаясь к военнослужащим базы Лэнгли-Юстис в Хэмптоне, штат Вирджиния, сказал, что председатель КНР Си Цзиньпин думает, что Китай будет "владеть Америкой" до 2035 года. Об этом сообщает телеканал "Фокс ньюс" .
"Я провёл с президентом Китая Си больше времени, чем любой мировой лидер: 24 часа частных встреч с одним переводчиком, 17 000 миль путешествий по Китаю и здесь. Он твёрдо верит, что Китай до 3035 года будет владеть Америкой, потому что автократии могут принимать быстрые решения", — сказал Байден.
Он выразил мнение, что сейчас мир находится в битве между автократией и демократией. В настоящее время, говорится в материале, конгресс обсуждает закон, повышающий конкурентоспособность США в сфере науки и технологий, чтобы "они могли конкурировать с Китаем".
Ранее Лайф писал: американский генерал Марк Милли, выступая перед выпускниками Академии ВВС, заявил, что мир "на грани" и предупредил об опасности "обветшания" отношений с Китаем и Россией.
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