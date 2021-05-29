Пушков объяснил отказ Пентагона называть Россию врагом
В свете грядущего саммита ведомство старается лишний раз не раздражать Кремль антироссийской риторикой.
Фото © ТАСС/Сергей Карпухин
Сенатор Алексей Пушков объяснил слова представителя Пентагона Джона Кирби о том, что военное ведомство не хочет вешать на Россию ярлык врага. По мнению парламентария, это связано с грядущей встречей лидеров РФ и США.
"Видимо, перед саммитом дана установка снизить накал антироссийской риторики. Хотя Псаки на днях причислила Россию к противникам США (аdversaries). Но понятие "враг" из официального лексикона всё же исчезло. Белый дом явно не хочет раздражать Кремль", — написал Пушков в своём Telegram-канале.
Сенатор также добавил, что высказывания о том, что РФ является естественным врагом США, начались ещё при президенте Трампе, и Джо Байден активно поддерживал их первое время. Однако теперь, перед саммитом, Пентагон пытается выкрутиться.
Напомним, в Кремле подтвердили, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.
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