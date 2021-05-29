Танкер "Вице-адмирал Паромов" вошёл в состав Черноморского флота

В субботу, 29 мая, в Севастополе на борту новейшего малого морского танкера "Вице-адмирал Паромов" прошла торжественная церемония подъёма Андреевского флага. Судно приняли в состав Черноморского флота, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Церемония состоялась у Минной стенки, здесь также прошёл праздничный митинг с участием ветеранов. В составе ЧФ танкер начнёт выполнять отработку специальных курсовых задач, а после этого приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.

Малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" проекта 03182 разработан в АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" в качестве многоцелевой платформы ледового класса для транспортировки различных грузов и людей с возможностью приёма вертолётной техники класса Ка-27.