Один человек погиб и восемь пострадали в страшном ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Тулой
Среди пострадавших четверо детей — мальчики 2007, 2009, 2020 года рождения и девочка 2014 года рождения.
Фото © ГУ МЧС РФ по Тульской области
В Тульской области микроавтобус попал в ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Инцидент произошёл на 233-м километре автодороги М2 "Крым". В результате аварии погиб один человек, сообщили в региональном УМВД РФ.
Отмечается, что микроавтобус марки Citroen Jumper на пути в Орёл столкнулся со стоящим грузовиком марки MAN с полуприцепом, а затем врезался в автомобиль Chevrolet Cruze. Авария случилась ночью 29 мая. В результате ДТП погибла женщина 1989 года рождения — она умерла по пути в больницу. Ещё восемь человек пострадали, их разместили в медучреждениях с различными травмами. Все они являются пассажирами микроавтобуса.
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"Среди пострадавших четверо несовершеннолетних — мальчики 2007, 2009, 2020 года рождения и девочка 2014 года рождения. Они доставлены в Тульскую детскую областную клиническую больницу. После осмотра отпущены", — уточнили в управлении.
Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.
Ранее Лайф рассказывал, что в Зеленограде мотоциклист после мощного удара о такси сделал через него сальто. Байкеров было двое. Несмотря на серьёзность аварии, они выжили и были отправлены в больницу.
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