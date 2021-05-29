Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Один человек погиб и восемь пострадали в страшном ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Тулой

Среди пострадавших четверо детей — мальчики 2007, 2009, 2020 года рождения и девочка 2014 года рождения.

29 мая, 09:41
<p>Фото © ГУ МЧС РФ по Тульской области</p>

Фото © ГУ МЧС РФ по Тульской области

В Тульской области микроавтобус попал в ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Инцидент произошёл на 233-м километре автодороги М2 "Крым". В результате аварии погиб один человек, сообщили в региональном УМВД РФ.

Отмечается, что микроавтобус марки Citroen Jumper на пути в Орёл столкнулся со стоящим грузовиком марки MAN с полуприцепом, а затем врезался в автомобиль Chevrolet Cruze. Авария случилась ночью 29 мая. В результате ДТП погибла женщина 1989 года рождения — она умерла по пути в больницу. Ещё восемь человек пострадали, их разместили в медучреждениях с различными травмами. Все они являются пассажирами микроавтобуса.

За 10 минут до смерти звонил родителям: Лайф узнал подробности гибели электросамокатчика после столкновения с внедорожником в Химках

За 10 минут до смерти звонил родителям: Лайф узнал подробности гибели электросамокатчика после столкновения с внедорожником в Химках

"Среди пострадавших четверо несовершеннолетних — мальчики 2007, 2009, 2020 года рождения и девочка 2014 года рождения. Они доставлены в Тульскую детскую областную клиническую больницу. После осмотра отпущены", — уточнили в управлении.

Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

Ранее Лайф рассказывал, что в Зеленограде мотоциклист после мощного удара о такси сделал через него сальто. Байкеров было двое. Несмотря на серьёзность аварии, они выжили и были отправлены в больницу.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Ветер отбросил воздушный шар с 12 пассажирами на провода под Тулой

24 мая, 14:19

За 10 минут до смерти звонил родителям: Лайф узнал подробности гибели электросамокатчика после столкновения с внедорожником в Химках

вчера в 17:02

В Петербурге пьяная пара вывалилась с балкона третьего этажа в ходе бурной ссоры

сегодня в 10:49

"Если бы мне было 15, я бы гордился": Петербургский музыкант объявил себя внебрачным сыном Абдулова

сегодня в 10:45

"Мы прорвёмся": Глава "Белавиа" назвал фашистской извращённостью запрет на полёты

сегодня в 10:33

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1