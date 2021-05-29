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Очень холодная война: В США рассказали о подготовке к боевым действиям в Арктике

Не так давно американские военные провели учения вместе с норвежскими солдатами для совершенствования действий в суровых погодных условиях.

29 мая, 09:21
<p>Фото © Leon Neal / Getty Images</p>

Фото © Leon Neal / Getty Images

США, как и многие другие страны, готовятся к боевым действиям в Арктике. Дело в том, что по мере таяния льда в регионе открываются новые водные пути, создавая новые стратегические возможности, пишет обозреватель американского издания National Interest и бывший сотрудник Пентагона Крис Осборн.

По его словам, "никто не хочет устраивать стрельбу рядом с белыми медведями и пингвинами", однако Пентагон крайне обеспокоен стратегическими возможностями, которые тающие льды предоставляют другим государствам.

"Россия построила военные базы в Арктике, а также провела множество тренировочных операций в этом регионе, серию манёвров, которые спровоцировали США на значительное усиление активности в Арктике, чтобы уравновесить стратегическое влияние", — отметил автор.

Осборн напомнил, что в ответ на это Корпус морской пехоты США провёл учения совместно с норвежскими военными в суровых погодных условиях. Как отметил эксперт, военный союз Вашингтона и Осло в Арктике много значит для Пентагона, стремящегося противодействовать достижениям Москвы в этом регионе, которая на сегодня не только владеет большим количеством ледоколов, но и работает на Северном морском пути.

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Ранее британцы оценили угрозу от российской военной базы в Арктике. Читателей попытались напугать информацией о расширении присутствия страны в регионе, но реакция оказалась не совсем той, которую ожидали журналисты.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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