США, как и многие другие страны, готовятся к боевым действиям в Арктике. Дело в том, что по мере таяния льда в регионе открываются новые водные пути, создавая новые стратегические возможности, пишет обозреватель американского издания National Interest и бывший сотрудник Пентагона Крис Осборн.

По его словам, "никто не хочет устраивать стрельбу рядом с белыми медведями и пингвинами", однако Пентагон крайне обеспокоен стратегическими возможностями, которые тающие льды предоставляют другим государствам.

"Россия построила военные базы в Арктике, а также провела множество тренировочных операций в этом регионе, серию манёвров, которые спровоцировали США на значительное усиление активности в Арктике, чтобы уравновесить стратегическое влияние", — отметил автор.

Осборн напомнил, что в ответ на это Корпус морской пехоты США провёл учения совместно с норвежскими военными в суровых погодных условиях. Как отметил эксперт, военный союз Вашингтона и Осло в Арктике много значит для Пентагона, стремящегося противодействовать достижениям Москвы в этом регионе, которая на сегодня не только владеет большим количеством ледоколов, но и работает на Северном морском пути.