Россия согласовала ещё один рейс Austrian Airlines в обход Белоруссии

Пассажирский рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву, который должен состояться сегодня, получил разрешение от России на выполнение полёта по альтернативному маршруту, который не проходит через воздушное пространство Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительницу авиаперевозчика. По её словам, в компании уверены, что дальнейшие рейсы будут также получать разрешение на ежедневной основе.

"Мы получили разрешение на выполнение сегодняшнего полёта по альтернативному маршруту. Таким образом, мы можем совершить запланированный полёт из Вены в Москву и обратно. Всё в порядке", — уточнила собеседница агентства.