Россия согласовала ещё один рейс Austrian Airlines в обход Белоруссии
Кроме того, Air France возобновила рейсы из Парижа в Москву после трёхдневного перерыва. До этого пассажиров авиакомпании перевозил "Аэрофлот".
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Пассажирский рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву, который должен состояться сегодня, получил разрешение от России на выполнение полёта по альтернативному маршруту, который не проходит через воздушное пространство Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительницу авиаперевозчика. По её словам, в компании уверены, что дальнейшие рейсы будут также получать разрешение на ежедневной основе.
"Мы получили разрешение на выполнение сегодняшнего полёта по альтернативному маршруту. Таким образом, мы можем совершить запланированный полёт из Вены в Москву и обратно. Всё в порядке", — уточнила собеседница агентства.
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Кроме того, французская авиакомпания Air France возобновила рейсы из Парижа в Москву после трёхдневного перерыва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в службах парижского аэропорта Руасси — Шарль де Голль. Собеседник отметил, что "самолёт вылетел", однако не уточняется, по какому маршруту будет совершаться полёт. Последние несколько дней пассажиров авиакомпании перевозил российский "Аэрофлот".
Напомним, на днях Austrian Airlines отменила рейсы в Москву из-за того, что российская сторона не согласовала изменение маршрута полётов в обход Белоруссии. Подобный инцидент произошёл также с рейсом из Парижа в Москву, из-за чего его отменили. Пассажирам предложили либо перенести полёт на другую дату, либо вернуть деньги за билет.
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