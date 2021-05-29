Турецкий футболист выпал из автобуса с открытым верхом во время праздничного парада. Видео © Twitter / @futbolarena

Игрок турецкой команды по футболу "Коджаэлиспор" выпал из автобуса во время праздничного парада в честь победы. Инцидент попал на видео.

Накануне футболисты одержали победу над "Сакарьяспором" и вышли в Первую лигу Турции. Игрок Бахри Джан Авджи так бурно праздновал успех, что выпал из автобуса с открытым верхом. Спортсмен упал на дорогу со второго этажа автомобиля. Как уточнили в пресс-службе клуба, футболисту немедленно оказали помощь, его доставили в больницу.