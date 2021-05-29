Турецкий футболист выпал из автобуса с открытым верхом во время праздничного парада
Спортсмен упал на дорогу со второго этажа автомобиля, ему немедленного оказали помощь. Он был доставлен в больницу.
Турецкий футболист выпал из автобуса с открытым верхом во время праздничного парада. Видео © Twitter / @futbolarena
Игрок турецкой команды по футболу "Коджаэлиспор" выпал из автобуса во время праздничного парада в честь победы. Инцидент попал на видео.
Накануне футболисты одержали победу над "Сакарьяспором" и вышли в Первую лигу Турции. Игрок Бахри Джан Авджи так бурно праздновал успех, что выпал из автобуса с открытым верхом. Спортсмен упал на дорогу со второго этажа автомобиля. Как уточнили в пресс-службе клуба, футболисту немедленно оказали помощь, его доставили в больницу.
Ранее Лайф рассказывал, что футболист Александр Кокорин выложил фото из больничной палаты. Нападающий пропустил часть сезона из-за повреждения, которое получил в Италии. Ему проведут плановую операцию, после которой футболисту предстоит около месяца амбулаторного лечения.
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