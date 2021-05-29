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В КНДР решили уничтожить всех кошек и голубей из-за коронавируса

Одна семья уже отказалась отдавать своего домашнего питомца и попала в изолятор.

29 мая, 08:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Северной Кореи решили бороться с распространением коронавируса путём уничтожения кошек и голубей. Речь идёт не только о бездомных животных, но и о домашних. Об этом пишет издание Daily NK.

Так, в городе Хесан начали обход по домам, чтобы выявить, где есть кошки. Одной семье пришлось соврать о смерти своего питомца, чтобы не отдавать его. Позже правда вскрылась, и семью отправили на изоляцию на 20 дней.

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К слову, в конце прошлого года власти Северной Кореи предпринимали радикальные меры в борьбе с коронавирусной инфекцией. Например, заминировали границу с Китаем, чтобы не допустить проникновения инфекции на свою территорию.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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