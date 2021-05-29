Программа кешбэка на поездки студентов по России заработает 1 июля
Всего на этот проект правительство намерено выделить два миллиарда рублей.
Программа туристического кешбэка для студентов, которые принимают участие в конкурсах АНО "Россия — страна возможностей", должна заработать 1 июля. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Да, эта программа обязательно будет работать, мы её запустим в ближайший месяц. По нашим расчётам, она должна заработать в ближайший месяц, с 1 июля, и планируется, что на неё будет выделено два миллиарда рублей", — сказала она на пресс-конференции.
Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству расширить программу туристического кешбэка ещё и для студентов и школьников — увеличить процент этого кешбэка и распространить программу для них на весь год. Кроме того, глава государства предложил возвращать родителям половину стоимости путёвки в детские летние лагеря.
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