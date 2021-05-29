Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Программа кешбэка на поездки студентов по России заработает 1 июля

Всего на этот проект правительство намерено выделить два миллиарда рублей.

29 мая, 08:25

Программа туристического кешбэка для студентов, которые принимают участие в конкурсах АНО "Россия — страна возможностей", должна заработать 1 июля. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Да, эта программа обязательно будет работать, мы её запустим в ближайший месяц. По нашим расчётам, она должна заработать в ближайший месяц, с 1 июля, и планируется, что на неё будет выделено два миллиарда рублей", — сказала она на пресс-конференции.

Россияне смогут получить кешбэк за уже купленные путёвки в детские лагеря с 15 июня

Россияне смогут получить кешбэк за уже купленные путёвки в детские лагеря с 15 июня

Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству расширить программу туристического кешбэка ещё и для студентов и школьников — увеличить процент этого кешбэка и распространить программу для них на весь год. Кроме того, глава государства предложил возвращать родителям половину стоимости путёвки в детские летние лагеря.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1