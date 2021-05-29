Программа кешбэка на поездки студентов по России заработает 1 июля

"Да, эта программа обязательно будет работать, мы её запустим в ближайший месяц. По нашим расчётам, она должна заработать в ближайший месяц, с 1 июля, и планируется, что на неё будет выделено два миллиарда рублей", — сказала она на пресс-конференции.