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Стивен Сигал разработал свой первый законопроект для России

В документе он предлагает лишать свободы и права занимать определённые должности осуждённых за загрязнение воды, атмосферы или морской среды.

29 мая, 08:04
<p>Фото © Russian Presidential Press and Information Office / Anadolu Agency / Getty Images</p>

Фото © Russian Presidential Press and Information Office / Anadolu Agency / Getty Images

Стивен Сигал внесёт на рассмотрение свой первый законопроект, разработанный им для РФ в составе партии "Справедливая Россия — За правду". об этом сообщает URA.ru.

"Одной из ключевых предвыборных инициатив партии "Справедливая Россия — За правду" может стать "законопроект Стивена Сигала". Голливудский актёр разработал поправки, ужесточающие статьи Уголовного кодекса РФ об экологических преступлениях", — рассказала представитель партии Елизавета Кондакова.

Проект Сигал внесёт на рассмотрение 29 мая. Звезда боевиков предлагает лишать свободы и права занимать определённые должности осуждённых за загрязнение воды, атмосферы или морской среды, нанёсших природе ущерб средней тяжести.

Расчёт не на поклонников: Сергей Миронов объяснил, чем Стивен Сигал интересен партии

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Ранее сообщалось, что звезда боевиков 90-х Стивен Сигал принял решение вступить в партию "Справедливая Россия — За правду". При этом голливудский актёр не сможет баллотироваться в Госдуму из-за наличия у него других гражданств помимо российского.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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