Стивен Сигал разработал свой первый законопроект для России

Стивен Сигал внесёт на рассмотрение свой первый законопроект, разработанный им для РФ в составе партии "Справедливая Россия — За правду". об этом сообщает URA.ru.

"Одной из ключевых предвыборных инициатив партии "Справедливая Россия — За правду" может стать "законопроект Стивена Сигала". Голливудский актёр разработал поправки, ужесточающие статьи Уголовного кодекса РФ об экологических преступлениях", — рассказала представитель партии Елизавета Кондакова.

Проект Сигал внесёт на рассмотрение 29 мая. Звезда боевиков предлагает лишать свободы и права занимать определённые должности осуждённых за загрязнение воды, атмосферы или морской среды, нанёсших природе ущерб средней тяжести.