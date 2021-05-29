Стивен Сигал разработал свой первый законопроект для России
В документе он предлагает лишать свободы и права занимать определённые должности осуждённых за загрязнение воды, атмосферы или морской среды.
Фото © Russian Presidential Press and Information Office / Anadolu Agency / Getty Images
Стивен Сигал внесёт на рассмотрение свой первый законопроект, разработанный им для РФ в составе партии "Справедливая Россия — За правду". об этом сообщает URA.ru.
"Одной из ключевых предвыборных инициатив партии "Справедливая Россия — За правду" может стать "законопроект Стивена Сигала". Голливудский актёр разработал поправки, ужесточающие статьи Уголовного кодекса РФ об экологических преступлениях", — рассказала представитель партии Елизавета Кондакова.
Проект Сигал внесёт на рассмотрение 29 мая. Звезда боевиков предлагает лишать свободы и права занимать определённые должности осуждённых за загрязнение воды, атмосферы или морской среды, нанёсших природе ущерб средней тяжести.
Ранее сообщалось, что звезда боевиков 90-х Стивен Сигал принял решение вступить в партию "Справедливая Россия — За правду". При этом голливудский актёр не сможет баллотироваться в Госдуму из-за наличия у него других гражданств помимо российского.
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