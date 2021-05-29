Клиентка солярия обнаружила в работающей капсуле для загара тело женщины
Прибывшая на место полиция подтвердила, что аппарат исправен и что не он является причиной смерти 50-летней клиентки.
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Жительница Австралии во время визита в солярий обнаружила в работающей капсуле труп. Об этом происшествии сообщает издание Daily Star.
Посетительница рассказала, что когда она пришла в положенное время, то обратила внимание, что аппарат почему-то работает. Она позвала работников заведения, и после открытия капсулы они обнаружили внутри тело 50-летней женщины. После этого шокированные люди сразу же вызвали полицию.
Службы экстренной помощи прибыли на место быстро, однако констатировали, что помочь женщине уже ничем не смогут. В полиции заявили, что капсула была исправна, поэтому она не могла являться причиной смерти клиентки. Сотрудники салона вынесли глубочайшие соболезнования семье погибшей.
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