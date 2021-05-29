На Украине испугались сближения России с Белоруссией
Ранее состоялись очередные переговоры Путина и Лукашенко. Они проходили в Сочи и продлились более пяти часов.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ
Сближение России и Белоруссии является угрозой национальной безопасности Украины. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1".
"Дальнейшее сближение Белоруссии с Россией — это симметричный рост угрозы использования Белоруссии Россией для наращивания агрессии против нашего государства", — заявил дипломат.
По словам Кулебы, официальный Киев должен учитывать эту угрозу при принятии своих решений.
Напомним, накануне, 28 мая, состоялись переговоры президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Они проходили в Сочи и продлились более пяти часов. Лидеры двух стран, как предполагается, обсуждали в том числе инцидент с посадкой в Минске летевшего в Вильнюс лайнера, а также вопрос интеграции двух стран.
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Ранее Лайф сообщал, что Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Авиакомпаниям и самолётам страны запрещено выполнять полёты в воздушном пространстве соседней республики. Соответствующее поручение 24 мая дал президент страны Владимир Зеленский. Это произошло после инцидента, случившегося с Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно приземлившегося в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. Европейские страны, осуждающие задержание оппозиционера, выступили за прекращение полётов над Белоруссией и запрет доступа национальной авиакомпании "Белавиа" к аэропортам стран ЕС. Международная организация гражданской авиации (ICAO) уже получила соответствующий запрос.
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