На Украине испугались сближения России с Белоруссией

Напомним, накануне, 28 мая, состоялись переговоры президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Они проходили в Сочи и продлились более пяти часов. Лидеры двух стран, как предполагается, обсуждали в том числе инцидент с посадкой в Минске летевшего в Вильнюс лайнера, а также вопрос интеграции двух стран.