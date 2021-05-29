США второй раз за 30 лет импортировали из Ирана нефть
В статистике Минэнерго числится поставка объёмом 1,03 миллиона баррелей. При этом ещё одна поставка была зарегистрирована в октябре 2020 года, когда Америка конфисковала груз нефтепродуктов с четырёх танкеров.
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США в марте 2021 года импортировали из Ирана, находящегося под американскими санкциями, нефть и нефтепродукты. Об этом свидетельствуют обновлённые данные статистики Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
Объём поставки составил более 1,03 миллиона баррелей. Согласно данным EIA, импорт нефти из Ирана в США прекратился в 1991 году. С тех пор в статистике до марта текущего года фигурировала лишь одна партия нефти и нефтепродуктов объёмом 1,11 миллиона баррелей, датированная октябрём 2020 года. Это связано с арестом и конфискацией перехваченной иранской нефти с четырёх танкеров.
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